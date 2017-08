Angela Merkels Geheimrezept: Teflon und Raute

Angela Merkel bringt nichts aus der Ruhe. Seit Wochen schon zelebriert sie diese Mischung aus Gleichmut und Langeweile, die ihr den wenig charmanten Beinamen der „Teflonkanzlerin“ eingebracht hat. An ihr gleitet alles ab, vom Dieselskandal über die transatlantischen Verwerfungen bis hin zu den Stänkereien des türkischen Präsidenten Erdogan. Die Bundeskanzlerin schweigt oder sagt nichts mit vielen Worten. Ihr Auftritt vor der Bundespressekonferenz in Berlin wirkte wie eine Plauderstunde, obwohl sich die Journalisten um Aussagen redlich mühten. Angela Merkel ignorierte die kritischen Fragen, wich ihnen aus, ließ sie ins Leere laufen. Viel Lärm um nichts.

Das ist Wahlkampf nach ihrem Geschmack; denn so inhaltsleer und nichtssagend er daherkommt, die Amtsinhaberin „kämpft“ auf ihre Weise, sie setzt alles daran, nicht anzuecken, nicht Stellung zu beziehen, nicht noch überraschend in die Bredouille zu geraten. Die Umfrageergebnisse sprechen für sie, und die CDU-Vorsitzende baut darauf, ihren Vorsprung am 24. September routiniert über die Ziellinie zu retten. Diese Attitüde, die ideenlos und ausgebrannt erscheint, abgehoben, wie Herausforderer Martin Schulz es nennt, hat die Debatte darüber angefacht, ob es nicht vernünftiger sei, die Kanzlerschaft auf zwei Amtszeiten zu begrenzen. Wozu eigentlich will Merkel gewinnen, muss sich der geneigte Wähler fragen, wofür steht die 63-Jährige, die seit 2005 Kanzlerin ist? Welche Ambitionen hat sie, außer, wie Spötter meinen, die Rekordamtszeit von Helmut Kohl einzuholen?

Nein, Wechselstimmung hat das Land noch nicht ergriffen, doch Unzufriedenheit und Verdruss schallen der Amtsinhaberin bei ihren Wahlkampfauftritten in Thüringen, Sachsen, Bayern lauthals entgegen. Die Schreihälse von rechts außen disqualifizieren sich selbst. Doch nicht einmal in diese Auseinandersetzung geht Angela Merkel offensiv. Da schickt sich eine äußerst rechte Partei an, in den Bundestag einzuziehen, und die Kanzlerin ignoriert auch das.

Um jeden Preis Ruhe zu bewahren, sich als Fels in der Brandung zu inszenieren, den selbst in schweren Zeiten nichts aus der Fassung bringt, das ist die Devise hinter dem scheinbar langweiligsten Wahlkampf aller Zeiten. Merkel selbst hatte, als sie sich zur nochmaligen Kandidatur entschloss, harte Auseinandersetzungen auf sich zukommen gesehen. Heute weicht sie allem aus. Ihr Amtsbonus hilft. Er gibt ihr auch auf der internationalen Bühne Gelegenheit, sich dem heimischen Wahlvolk in schmeichelnden Bildern als die Starke zu präsentieren, die den anderen sagt, wo es langgeht.

In der Flüchtlingsfrage zum Beispiel: vor zwei Jahren sagte Merkel „Wir schaffen das“. Sie erwarb sich damit Anerkennung beim politischen Gegner, machte sich in den eigenen Reihen viele Feinde. Sie hat sich von diesem Satz nicht distanziert, sie verteidigt ihn sogar aufrecht gegen Kritik, tatsächlich aber hat sie einen entgegengesetzten Kurs eingeschlagen und die europäischen Partner darauf verpflichtet. Abschottung um jeden Preis. Familiennachzug mal sehen. Ein Einwanderungsgesetz mit klaren Vorgaben und legalen Wegen rückt weiter in die Ferne.

Mehr inhaltliche Klarheit ist von Merkel auch im TV-Duell mit ihrem Herausforderer Martin Schulz nicht zu erwarten. Zumal das Kanzleramt den Sendeanstalten die Spielregeln vorgegeben hat und das Format es der Chefin erspart, sich überhaupt mal spontan zu positionieren. Bleibt zu hoffen, dass sich die Bedeutung der Wahl den entscheidenden Akteuren, den Wählern, noch vermittelt. Wahlen sind erst entschieden, wenn gewählt wurde. Und: Je höher die Wahlbeteiligung, desto geringer die Chancen der Rechtspopulisten.

