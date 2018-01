Eine knappe Mehrheit für Verhandlungen – Aber die Große Koalition steht noch nicht

Selten dürfte der Ereigniskanal „Phoenix“ von ARD/ZDF eine gleich große Quote erzielt haben, wie bei der Übertragung des SPD-Parteitages aus Bonn. Der Sonderparteitag war zugleich eine Werbung für einen Debattenstil, der fair und ein demokratischer Austausch von Argumenten war, auf den die Sozialdemokraten durchaus stolz sein können. Rund 56 Prozent dafür, etwa 44 Prozent dagegen, es fehlten also nicht viele Stimmen am Ende der Diskussion und nach mehr als einhundert Redebeiträgen, eine große Koalition abzulehnen. Das wäre für Parteichef Martin Schulz eine Niederlage gewesen, die auch seinen Rücktritt als Parteivorsitzender nach sich gezogen hätte.

Die SPD lernte, dass sie sich zugleich heftig streiten und dennoch beieinander bleiben kann. Sie zeigte, dass ein politischer Streit wie dieser über den besten Weg zur Rückkehr der Sozialdemokratie zu politischer Größe und Mehrheitsfähigkeit nicht hinter verschlossenen Türen geführt werden muss, sondern offen und leidenschaftlich und öffentlich ausgefochten werden kann. Jede größere Mehrheit als die mit 362 von 643 Stimmen bei zwei Enthaltungen für Eintritt in Koalitionsverhandlungen hätte das wohl eher verhindert. So wurde dieser Sonntag in Bonn zu einem seltenen Beispiel dafür, wie spannend Politik sein kann, und beide Hälften des Bonner Parteitags haben dazu beigetragen.

Selbstbewussterer Partner

Wer diese Debatte verfolgt hat, kann sicher sein, dass die Union noch einiges wird zugestehen müssen, ehe sie die SPD erneut in Regierungsverantwortung ziehen kann. Sie wird es mit einem selbstbewussteren Partner zu tun bekommen, der entlang dieses Tages in der ehemaligen Bundeshauptstadt lernen konnte, dass Offenheit und Mut demokratische Tugenden sind, die die SPD wieder für sich behaupten kann. Ebenso die Gewissheit, dass diese neue Offenheit ihr mehr Sympathien einbringen wird als die verdruckste und von wenig Selbstbewusstsein zeugende Unterwürfigkeit der zurückliegenden vier Jahre große Koalition. Es schein fast sicher, dass der in Bonn beschworene Geist einer sich neu erfindenden linken Volkspartei das Klima der wohl letzten Jahre mit Angela Merkel in einer denkbaren neuen Koalition bestimmen wird.

Denn ebenso sicher ist, dass die nächste Hürde noch die Mitgliederbefragung sein wird, die überwunden werden muss, ehe es zu einem neuen Bündnis beider Volksparteien kommen könnte. Mindestens die nicht nur von den Jungsozialisten vorgetragene Kritik am Selbstbild der Genossen in der zurückliegenden GroKo wird nach der Debatte in Bonn ohne Fortsetzung sein. Ebenso die Hinnahme einer Europapolitik, die zugleich die Europäische Union als Projekt für eine aktive Sozial- und Friedenspolitik in die Kritik brachte. Die Union wird noch an manchen Herausforderungen der SPD zu knabbern haben, die den Weg zu größerer sozialer Gerechtigkeit beschreiben.

Union kann nicht mehr abtauchen

In Bonn wurde zugleich allen Beteiligten noch einmal klar, wie viele Defizite unbearbeitet geblieben sind, von Altersarmut, bis zur Pflege, von eineinhalb Millionen Kindern in der Armutsfalle, oder mehr als einer Million Menschen, die ohne Wohnung sind und bei Freunden oder Verwandten Unterschlupf finden oder gar kein Dach über dem Kopf haben, weil die Mietpreise unter die Deck gehen. Gleichzeitig wird die Union sich nicht mehr davor drücken können, die eigenen politischen Ziele erkennbar zu machen, weil sie dazu von der SPD nicht öffentlich gezwungen wurde. Entsprechend selbstbewusst kann die SPD-Bundestagsfraktion künftig auftreten und es der Union hoffentlich nicht weiter erlauben, einfach abzutauchen, wenn die Widersprüche ihrer Politik sichtbar werden.

In Bonn ist keine Große Koalition beschlossen worden. Der Beschluss einer knappen Mehrheit auf dem Parteitag, in Verhandlungen für eine erneute Koalition mit CDU/CSU einzutreten, kam nur zustande, weil der 45 Mitglieder starke Vorstand stimmberechtigt war. Das bedeutet, dass sich unter den 600 Delegierten des Parteitages keine Mehrheit gefunden hätte. Das wird auch eine Wirkung auf die Mitgliederbefragung nach sich ziehen, zumal es vermutlich die Stimmung der Gesamtpartei widerspiegelt. Auch ein Fingerzeig dafür, dass die Zustimmung der Parteimitglieder, die das Ergebnis der Verhandlungen zu bewerten haben, durchaus noch offen ist. Das wird den Eifer der Verhandlungskommission sicher beflügeln.

Bildquelle: Wikipedia, dbenzhuser adapted by Dr. Blofeld, Public Domain