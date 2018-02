Martin Schulz – was nun? – Spielball Parteivorsitz

Wie bitte? Fast glaubte man, sich verhört zu haben. Martin Schulz beanspruche das Amt des Außenministers in der erneuerten GroKo und wolle dafür das Amt des SPD-Parteivorsitzenden aufgeben? Die weitere Nachricht, begleitet vonder Einigung bei den Koalitionsverhandlungen, Schulz wolle das Parteiamt an Andrea Nahles weiter geben, was wohl die unzureichend zusammengefasste Widergabe einer Information aus dem Willy-Brandt-Haus sein dürfte. Denn dafür wäre ein erneuter Parteitag notwendig, auf dem Rücktritt und Wahl vollzogen werden müssten. Ein anderer Weg jedenfalls stünde einer solchen Rochade nicht zur Verfügung.

Aber kann Schulz wirklich glauben, dass die SPD, deren Mitglieder das Ergebnis der Verhandlungen noch abnicken sollen, auf einem Parteitag dem Verhandlungsführer den Weg in das Kabinett Merkel ermöglichen werden, der das doch für sich selbst absolut ausgeschlossen hatte? Glaubt er wirklich, dass er auf einem Parteitag, der doch nicht erst irgendwann die Führungsfrage zu klären hätte, ohne Debatte davon käme? Glaubt er wirklich, die Partei könne auch diese Volte verdauen, die ihm wichtiger zu sein scheint als das höchste Amt der Partei, in dem er zuletzt mit achtzig Prozent bestätigt worden war, und die eigene Glaubwürdigkeit? Welch ein Hintertreppenwitz, von einem Mann ausgelöst, der gestern noch die Partei in die Opposition führen wollte und jedenfalls für sich keinen Platz in einem Kabinett Merkel erkennen konnte.

Sollte Schulz tatsächlich glauben, dass er mit Verständnis rechnen könnte, wenn er die 150 Jahre alte Partei rücksichtslos als Vehikel seines Ehrgeizes missbrauchen würde? Angeblich ging es ihm doch darum, die Glaubwürdigkeit der SPD zu stärken und den Prozess der Erneuerung zu lenken und jetzt der Eindruck, es war alles nicht so gemeint? Die Eintrittswelle in die SPD war ein Hoffnungsschimmer, dass die Erneuerung gelingen und neues Vertrauen in die SPD entstehen könnte. Was Schulz jetzt zeigt, könnte dazu führen, dass er den nächsten Parteitag politisch nicht übersteht und dass er zuvor auch eine Zustimmung zum Koalitionsvertrag durch die Parteimitglieder verspielen könnte.

