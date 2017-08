Nach dem Diesel-Skandal jetzt der Diesel-Gipfel-Skandal

Unfassbar !!! Dass Politik und Autobosse es tatsächlich gewagt haben, der Bevölkerung dieses Ergebnis des sogenannten „Dieselgipfels“ zu präsentieren: Nachrüstung der Stickoxid-Schleudern nur per Software-Update. Dabei sind sich die unabhängigen Experten und sogar der Auto-Lobby-Verein ADAC seit langem darin einig: diese Billig-Variante bringt nicht genügend, um die jahrelange Trickserei der industriellen Bosse und Betrüger aus den Chefetagen deutscher Autofabriken wenigstens für die Zukunft zu egalisieren. Die Schätzungen, wie viel Schadstoff-Minderung das bringt, schwanken zwischen zwei und zehn Prozent.

Dass Verkehrsminister Alexander Dobrindt(CSU) mit diesem Ergebnis zufrieden ist, kann nicht verwundern, scheint er seinen Amtseid doch klammheimlich umformuliert zu haben: Für ihn gilt offensichtlich schon lange nicht mehr, „Schaden vom Deutschen Volke abzuwenden“, sondern „Schaden von VW, Audi, Mercedes und den anderen abzuwenden“. Wenn aber Ministerpräsident Winfried Kretschmann(Bündnis 90/Die Grünen) aus dem Daimler-Ländle Baden-Württemberg erst einmal in die Fernsehkameras Genugtuung säuselte, lässt das nur den Schluss zu, dass die Grünen neben vielen anderen Kompetenzen nun auch ihre Kernkompetenz, den Umweltschutz, verloren haben. Gründe, sie noch zu wählen, lassen sich also nicht mehr finden. Dass Kretschmann später per Zeitungsinterview nachreichte, das Ergebnis des Dieselgipfels werde nicht reichen, es müssten weitere Schritte folgen, ist bloße Augenwischerei. Er hätte, wenn er es ernst meint, das Ergebnis des Diesel-Gipfels nicht mittragen dürfen.

Unglaublich die Frechheit der Autobosse, vor allem von VW-Chef Matthias Müller. Hardware-Nachrüstungen seiner giftigen Diesel-Golfs, Passats und der anderen Dreckschleudern schließt er einfach mal so aus, unter anderem, weil ihm der Aufwand zu hoch ist. Volkswagen ist wie keine andere deutsche Automarke das Synonym für organisierten Diesel-Betrug. Es ist unstreitig, dass die überhöhten Stickoxid-Emissionen aus den Diesel-PKW Jahr für Jahr zigtausend Tote fordern. (Zwischenfrage: Wann endlich kommt ein wirkmächtiger Umweltverband und klagt die Autobosse vor einem deutschen Gericht wegen dieser Toten an ?) Und da verwahrt sich der Herr Müller mit unüberhörbarer Arroganz dagegen, dass unsere wackere Umweltministerin Barbara Hendricks(SPD)den deutschen Autoherstellern wenigstens „unternehmerisches Versagen“ vorwirft. Als sei das nicht eine geradezu milde Bezeichnung für das, was denen anzulasten ist.

Bildquelle: Wikipedia, Rudolf Simon, CC BY-SA 3.0