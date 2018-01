Sondierungen können beginnen – Wohin treibt es die CSU?

Nun soll also sondiert werden, um herauszufinden, ob ein gemeinsamer Politikentwurf für eine neue GroKo der Verlierer möglich ist. Dabei wird deutlich, dass die Zurückhaltung der CDU in einem Gegensatz zu den dicken Backen der CSU steht. Ganz eindeutig, die kleine Bayernpartei plustert sich auf, um rechts wenig Platz zu lassen. Der AfD-Schock treibt das Gespann Söder/Seehofer an, „die rechte Flanke zu schließen“. Erneut erweisen sie dabei dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban die Ehre, der solidarische Flüchtlingspolitik in Europa verweigert. Wie gern wären die Christsozialen bereit, ihm auf seinem Weg völliger mitmenschlicher Abstinenz nachzueifern. Dem könnten in der CSU strategische Überlegungen folgen, die an die Substanz der Union gehen könnten.

Was aber bedeutete das für die Bildung einer Koalition mit der SPD? Der rechte Fahnenträger der CSU, Alexander Dobrindt, Vorsitzender der dezimierten CSU-Landesgruppe im Bundestag, ist ausersehen, die Geduld der Sozis zu testen. Wird er rechtzeitig zurückgepfiffen werden? Oder soll am Rechtsschwenk der CSU die Bildung einer neuen Regierung scheitern? Wackelt da der Schwanz mit dem Hund, oder folgt die CSU insgeheim einem Plan, dessen Raffinesse gerade darin bestehen könnte, ihren Handlungsspielraum nach rechts zu erhöhen, der ihr als Mitglied einer schwarz-roten Bundesregierung nicht zur Verfügung stünde?

Das könnte einem Söder strategisch gefallen, der keine Schwierigkeiten hätte, der CSU einen rechtsnationalen Trachtenanzug zu schneidern, der der AfD in Bayern Stimmen abjagen könnte. Aber würde das reichen, der CSU die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl im Herbst zu sichern? Die daraus erwachsenen politischen Turbulenzen wären in ihrer Wirkung allerdings unberechenbar. Zumal bei einem Auseinanderbrechen der Union sich die Grünen an Stelle der CSU als Mehrheitsbeschaffer für SPD und CDU zur Verfügung stellen könnten. Das wäre vor allem für die SPD ein Gewinn, weil damit die von ihr geforderte Umkehr der Politik mit einem zukunftsfähigen Programm am ehesten zu erreichen wäre.

Bei solchen luftigen Überlegungen wird deutlich, was auch für die CDU/CSU auf dem Spiel stehen könnte, sollte die CSU der SPD in einer erneuerten GroKo nicht ausreichend Raum lassen wollen Mit einigem Geschick könnten die Sozialdemokraten daher programmatisch die Richtung bestimmen, mit der eine erneute schwarz-rote Regierung die Zukunft für Deutschland in Europa anpackt. Dabei wird es für sie darauf ankommen, Fehler bei der Verteilung der Kabinettsposten nicht zu wiederholen. Dazu gehört die Besetzung des Finanzministeriums durch die SPD und die Aufhebung des Diktats der schwarzen Null ebenso wie das Außenministerium, damit der deutsch-französische Motor für Europa Fahrt aufnehmen kann.

Mit einer politischen Mission, die im Innern die Spaltung in Arm und Reich überwindet, Altersarmut vermeidet, Pflege endlich angemessen finanziert und Bildung ohne soziale Selektion für alle öffnet und für Schulen und Lehrer die Kommunen angemessen alimentiert, hätte die SPD zurückgefunden zu dem Dreiklang „Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“, der gerade in der digitalisierten Zukunft neue Tiefe braucht. Erst recht dann, wenn die CSU nach rechts abdriftet. Damit könnte die SPD die ungeliebte GroKo nicht sterbend, sondern als erneuerte Volkspartei überleben.

Bildquelle: pixabay, User geralt, CC0 Creative Commons