Trump heuert und feuert- wie ein Getriebener

US-Präsident Donald Trump hat ein massives Problem mit der Kommunikation. Sein rabiater Umgang mit dem Personal zeugt von tiefer Unzufriedenheit mit dem eigenen Erscheinungsbild. Nichts wollte ihm in den ersten sechs Monaten seiner Amtszeit gelingen, und nach der Denkungsweise eines selbstverliebten Egomanen kann das nur an den anderen liegen. So heuert und feuert er nach Belieben und wirkt dabei schon verzweifelt, regelrecht getrieben.

Er ist peinlich und gefährlich

Dieser Mann im Oval Office ist nur noch peinlich. Und gefährlich. Statt Amerika groß zu machen, blamiert er es auf der internationalen Bühne, kraftmeiert gegenüber Russland, düpiert dabei auch die westlichen Bündnispartner und gibt sich selbst der Lächerlichkeit preis. Die Kluft zwischen Großmaul in Worten und Versager in Taten kann er partout nicht schließen, er verstrickt sich in Widersprüche über die Russland-Kontakte, bei den Republikanern rumort es, zunehmend ist von Amtsenthebung die Rede und immer wieder gelangen äußerst unangenehme Informationen an die Öffentlichkeit. Damit soll nun Schluss sein. Ex-General John Kelly soll als neuer Stabschef gründlich aufräumen, mit militärischem Drill und weitgehend freier Hand.

Die Entlassung von Scaramucci war sein erstes Husarenstück und die unmissverständliche Warnung an alle: Seht her, so schnell kann einer, der gerade noch Günstling des Präsidenten war, in Ungnade fallen. Nun hat es sicher keinen Falschen getroffen, denn Scaramucci hatte sein Fähnchen nach dem Wind gehängt, alten Überzeugungen abgeschworen und von Anfang an ein Glaubwürdigkeitsproblem. Mit seiner derben Ausdrucksweise, etwa der Aussage, er versuche nicht, seinen eigenen Schwanz zu lutschen, setzte der Kommunikationsprofi sich zusätzlich der Kritik aus. Dabei war er doch seinem Chef sehr ähnlich, Scaramuccis Verfehlungen müssen ganz nach Trumps Geschmack gewesen sein. Aber jetzt ist militärische Disziplin angesagt, und der Good Fellow von gestern ist der Schurke von heute, gefeuert ohne offiziell ins Amt gelangt zu sein.