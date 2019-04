Augenzeuge eines Völkermordes

Vor 25 Jahren begann das schreckliche Morden in Ruanda, ein furchtbarer Krieg in Afrika, der auch ein internationaler Konflikt war.

Unser Autor Jörg Hafkemeyer hat als ARD – Korrespondent aus dieser Todeszone berichtet für die deutschen Radio- wie Fernsehsender. Hafkemeyer ist zudem Autor der 1995 ausgestrahlten ARD-Dokumentation „Im Palast des Leoparden“ über den Ruanda-Krieg mit einem Exklusivinterview mit General Mobutu. In dem zweiteiligen Text für den Blog-der-Republik erinnert Hafkemeyer an das Morden in dem zentralafrikanischen Land , an die Rolle des zairischen Diktators Mobutu, an die vergeblichen Bemühungen des kanadischen UN – Kommandeurs, Oberst Romeo Daillaire, an die vielen Toten und Flüchtlinge.