PD Dr. Christina Morina und 959 Unterzeichner: Keine Zukunft ohne Geschichte. Offener Brief an den SPD-Parteivorstand

Vorbemerkung: Der Brief wurde am 03.08.2018 samt 200 Unterschriften und nochmals am 12.8.2018 samt 871 Unterschriften an den SPD-PV versandt. Eine Antwort steht noch aus.

Sehr geehrte Frau Nahles, sehr geehrte Mitglieder des Parteivorstands,

mit völligem Unverständnis haben wir die Nachricht über die Auflösung der Historischen Kommission beim SPD-Parteivorstand vernommen. Als Historikerinnen und Historiker, mit oder ohne SPD-Parteibuch, halten wir diesen Schritt für einen schweren politischen Fehler. Mit Blick auf die Erneuerungsbemühungen innerhalb der Sozialdemokratie, aber auch für unsere liberale Demokratie, setzt er ein fatales Zeichen.

Die beiden wichtigsten Impulse, die 1981 zur Gründung der Kommission geführt hatten, sind heute aktueller denn je: Unter gesellschaftlicher Zustimmung bis weit in die Mitte hinein arbeitet eine sogenannte Neue Rechte wieder einmal an einer „nationalen“ Wende und torpediert mit der Macht von fast 100 Bundestagsmandaten den humanistischen, historisch-selbstkritischen Grundkonsens der Bundesrepublik; und vielleicht mehr als je zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik ist die Erhaltung unseres liberalen Gemeinwesens heute auf ein zivilgesellschaftlich inspiriertes Engagement „von unten“ angewiesen. Auch deshalb muss die Historische Kommission – möglicherweise in erneuerter Form – als Forum der Auseinandersetzung über historisch-politische, geschichtskulturelle und geschichts-politische Fragen erhalten bleiben. Angesichts der vielen globalen Herausforderungen und der immer rabiateren „Lösungs-“ Vorschläge von Populisten und Nationalisten sind die geschichtlichen Erfahrungen der Sozialdemokratie von essentieller Bedeutung. Werden diese nicht bereitgehalten und immer wieder neu reflektiert, wird die Verteidigung unseres solidarischen Rechtsstaates um ein Vielfaches schwerer.

Sehr geehrte Frau Nahles, sehr geehrte Mitglieder des Parteivorstands, es gibt viele Bürgerinnen und Bürger, innerhalb und außerhalb der SPD, denen die Krise des sozial-demokratischen Projekts große Sorgen bereitet. Die Auflösung der Historischen Kommission würde diese Krise vertiefen. Es gibt viele Historikerinnen und Historiker, die bereit sind, sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einzusetzen. Die Historische Kommission ist eines der Foren, in denen über Wege zur Stabilisierung unserer demokratischen Grundordnung nachgedacht werden kann und sollte.

Wir fordern Sie auf: Revidieren Sie diesen geschichts- und gegenwartsvergessenen Beschluss!

Amsterdam, 1.8.2018

PD Dr. Christina Morina

Kontakt: c.morina@uva.nl

Liste der UnterzeichnerInnen – Stand 16.8.2018, 11.30 Uhr: 959

1 Wilfried Adach

2 Prof. i.R. Dr. Fikret Adanir, Ruhr-Universität Bochum

3 Dipl.-Ing. Claus Albrecht, Architekturbüro Albrecht

4 Judith Albrecht-Pinnow, Flex-Fernschule Rheinland-Pfalz

5 Seluan Al-Chakmakchi, Vorsitzender SPD Ortsverein Saale-Wipper

6 Historiker Birgit Allport, Staffordshire University

7 Meike Altenkamp

8 Britta Altenkamp MdL, SPD-Holsterhausen

9 Thomas Altmeyer, M.A., Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-1945

10 Magnus Altschäfl, MA, Ludwig-Maximilians-Universität München

11 Peter Ambos, SPDqueer Leipzig

12 Drs. Job van Amerongen, Partij van de Arbeid, Amsterdam

13 Dr. Linde Apel, Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg

14 Dr. sc. agr. Helmut Arnold, 47 Jahre SPD-Mitglied

15 Dr. Agnès Arp, Jena

16 Norman Aselmeyer, Europäisches Hochschulinstitut Florenz

17 Lars Klaus Aßhauer, B.A., VVN-BdA Leipzig / Sachsen e. V.

18 Adolf Âßling, Freier Journalist, Bremen

19 Dr. Julia Ault, University of Utah

20 Dr. Andreas Bach, Dortmund

21 Prof. Dr. Frank Bajohr, Zentr. f. Holocaust-Studien, Inst. f. Zeitgeschichte, München

22 ao. Univ. Prof. Mag. Dr. Gunda Barth-Scalmani, Universität Innsbruck

23 Carola Bartusch

24 Dipl.-Theol. Nicole Bärwald-Wohlfarth, Promovendin, Stadträtin Leipzig

25 Prof. Dr. Hans-Heinrich Bass, Bremen, Mitglied des AWA der FES-Studienförderung

26 Charly Bauer, Leitender Angestellter

27 Prof. Dr. Martin Baumeister, Deutsches Historisches Institut in Rom

28 Hilde Bäumel

29 Prof. i.R. Dr. Franzjörg Baumgart, Ruhr-Universität Bochum

30 Prof. Dr. Hans-Peter Becht, Universität Stuttgart

31 Jürgen Becker, Ortsbeirat OV-Vorstand

32 Dr. Tobias Becker, Deutsches Historisches Institut London

33 Simon Beckmann

34 Dr. Rolf Reinhard Behler, SPD-Mitglied seit 1969

35 Ursula Behnke, SPD-Mitglied

36 Hartwig Behr, M.A., Freier Historiker

37 Axel Behr

38 Dr. Thomas Bender, Europäische Kommission

39 Dr. Britta Bendieck, Universiteit van Amsterdam

40 Dr. Jakub Beneš, University of Birmingham, Lecturer Modern European History

41 Prof. Dr. Wolfgang Benz, Institut für Vorurteils- und Konfliktforschung

42 Dr. Michael Benz

43 Dr. Nicolas Berg, Universität Leipzig

44 Prof. Dr. Manfred Berg, Universität Heidelberg

45 Frithjof Berg, SPD Mitglied seit 1975

46 Prof. Dr. Stefan Berger, Ruhr Universitaet Bochum

47 Prof. em. Volker Berghahn, Columbia University, New York

48 Prof. Dr. Hartmut Berghoff, Universität Göttingen

49 Markus Konstantin Beyer

50 Lieselotte Bhatia, Autorin

51 Dipl.-Pol. Thomas Biegel

52 Helmut M. Bien, Dipl.-Päd., Westermann Kulturprojekte

53 Dr. Wolfgang Biermann, Initiative Neue Entspannungspolitik

54 Anni Bierwirth

55 Dr. Henrik Bispinck, Abt. Bildung u. Forschung, BSTU

56 Dr. Ralf Blank, Stadtmuseum/Stadtarchiv Hagen

57 Angela Blauert-Ahrens, Diakonie-Kolleg Hannover

58 Prof.em. Dr. Helmut Bley, Historisches Seminar Leibniz Universität Hannover

59 Dr. Ewald Blocher, Siemens Historical Institute

60 Sebastian Blottner, M.A.

61 Anja Bluhm

62 Eggert Blum, Rundfunkjournalist

63 Prof. Dr. Rudolf Boch, Technische Universität Chemnitz

64 Prof. Dr. Gisela Bock, Freie Universität Berlin

65 Dr. Wolfgang Bocks, Historiker

66 Willi Bodden

67 Chaja Boebel, IG Metall Bildungszentrum Berlin

68 Felix Bohr, Berlin

69 Dr. Marcus Böick, Ruhr-Universität Bochum

70 Ulrich Bongertmann, Verband der Geschichtslehrer Deutschlands

71 PD Dr. Kirsten Bönker, Universität Bielefeld

72 Amtsleiter a. D. Alfred Bornhalm, Kommunalverwaltung

73 Prof. Dr. Frank Bösch, Zentrum für Zeithistorische Forschung/Universität Potsdam

74 Oliver Bräckel, M.A., Universität Leipzig

75 Prof. Dr. Günter Brakelmann, Emeritus d. RUB

76 Ingrid Brakelmann

77 Prof. Dr. Peter Brandt

78 Alexander Braun, MSc M.A., Wirtschaftsuniversität Wien

79 Dr. Andreas Braune, Friedrich-Schiller- Universität Jena

80 Friedenszentrum Braunschweig e.V.

81 Prof. Dr. Magnus Brechtken, Institut für Zeitgeschichte München – Berlin

82 Katharina Breidenbach, M.A., Friedrich-Schiller-Universität Jena

83 Joachim Brenner, B.A., Universität Heidelberg, Ebert-Gedenkstätte Heidelberg

84 Dr. Tobias Brenner, SPD-Kreistagsfraktion Böblingen

85 Ulrike Breth

86 Dr. Falk Bretschneider, Ecole des hautes études en sciences sociales Paris

87 Jürgen Breustedt

88 Wiebke Breustedt, Universität Duisburg-Essen

89 Prof. Dr. Tobias Brinkmann, Penn State University, University Park, PA, USA

90 Dr. Bettina Brockmeyer, Universität Bielefeld

91 Eva Brücker, M.A.

92 Frank Brückner, SPD-Mitglied

93 Dr. Steffi Brüning, Rostock

94 Tobias Bruns, M.A., Philipps-Universität Marburg

95 Dr. Florian Bruns, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

96 JP Dr. Tim Buchen, TU Dresden

97 Dr. Kristian Buchna, Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus

98 Prof. Dr. Gunilla Budde, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

99 Wilfried Bunke, SPD Jena

100 Micha Bünte, M.A.

101 Hermann Bünz, Ex-Friedrich-Ebert-Stiftung/Historiker/Rentner

102 Marion Bürger-Spannel, BWI Bochum, Vorstand OV Bochum Eppendorf

103 Lorenz Burghardt

104 Tobias Bütow, Europa-Institut CIFE, Nizza, Frankreich

105 Prof. Dr. Ursula Büttner, Historikerin, ehemals Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg

106 Prof. em. Dr. Jane Caplan, University of Oxford

107 Małgorzata Cebulska, Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, Erfurt

108 Vito Cecere, M.A., Historiker

109 Zhou Ji Chen, SPD-Mitglied, Student

110 Prof. em. Dr. Roger Chickering, Georgetown University

111 Dr. Annemone Christians, Ludwig-Maximilians-Universität München

112 Ridvan Ciftci

113 Daniele Cipriano

114 Dr. Yves Clairmont

115 Prof. Dr. Ludger Claßen, Universität Duisburg-Essen

116 Thomas Clausen, Doktorand/SPD International, University of Cambridge

117 Michael Clobes, Rechtsanwalt

118 Prof. Dr. Stephan Conermann, Universität Bonn

119 Prof. Dr. Christoph Conrad, Universität Genf

120 Hermann Conzen, Rentner

121 Daniel Corlett, M.A. TU Chemnitz

122 Dr. Joachim Crone

123 Jens Crueger, Digital-Historiker.de

124 Sylvia Crumbach, M.A.

125 Drs. Rene Cuperus, Duitsland Instituut Amsterdam

126 Tanja Czibulinski, M.A., LMU München, Berliner Woche

127 Dr. Holger Czitrich-Stahl, Lehrer/Historiker, Glienicke/Nordbahn

128 Prof. Dr. Dittmar Dahlmann, Universität Bonn

129 Günther Damm, SPD-Ortsverein Bonn-Nord

130 Prof. Dr. Ute Daniel, Technische Universität Braunschweig

131 Dr. Doris Danzer

132 Dominik De Marco, World Economic Forum

133 Prof. Dr. Corine Defrance, CNRS Paris

134 Stefan Dehne, Historiker, SPD Mitglied

135 Dr. Claus Deimel

136 Horst Delkus

137 Michael Denter

138 Dr. Marion Detjen, Bard College Berlin

139 Elke Almut Dieter, Friedenszentrum und Friedensbündnis BS

140 Christian Dietrich, Thüringer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

141 Eleonore Dietz, Hörgeschädigtenpädagogin, SPD Rosbach/Rodheim

142 Prof. Dr. Gisela Diewald-Kerkmann, Universität Bielefeld

143 Dr. Jürgen Dinkel, Universität Leipzig

144 Prof. Dr. Christof Dipper, TU Darmstadt

145 Ullrich Dobke, Assessor jur., Rechtsanwaltskanzlei

146 Dipl.-Hist. Marcus Dohnicht

147 Sonja Dolinsek, M.A., Universität Erfurt

148 Dr. Gilla Dölle, AddF – Archiv der deutschen Frauenbewegung

149 Dr. Martin Döring, Erfurt

150 Prof. Dr. Bernward Dörner, Technische Universität Berlin

151 Dr. Nikolas Dörr, Universität Bremen

152 Richard Dörr, Rentner, SPD-Mitglied

153 Thorsten Dörting, SPIEGEL ONLINE

154 Dr. Axel Doßmann, Universität Jena

155 Prof. Dr. Dieter Dowe, ehem. Friedrich-Ebert-Stiftung

156 Dr. Axel Drecoll, Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten

157 Prof. Dr. Peter Drewek, Ruhr-Universität Bochum

158 Prof. Dr. Michael Dreyer, Institut für Politikwissenschaft, FSU Jena

159 Guido Dubielzig, Rechtsanwalt

160 Prof. Dr. Jost Dülffer, Historisches Institut Universität zu Köln

161 Hella Dunger-Löper, M.A., Staatssekretärin a.D.

162 Prof. Dr. Rainer Eckert

163 Prof. Dr. Andreas Eckert, Humboldt Universität zu Berlin

164 Annette Cornelia Eckert

165 Dirk Eckhardt

166 Dr. Jacob Eder, Universität Jena

167 Reinhart Ederhof, SPD-Bezirksrat Hannover-Misburg, stv. OV-Vorsitz, 48 Jahre SPD-Mitglied

168 Dr. Maike Eggemann

169 Diplom-Sozialökonom Michael Eggerstedt, Freiberufler

170 Prof. Dr. Christoph Ehmann, Philipps-Universität Marburg

171 Prof. em. Dr. Josef Ehmer, Universität Wien

172 Dr. Hendrik Ehrhardt, Potsdam

173 Manfred Eichelsbacher

174 Dipl.-Ing. Ulrich Eichholz

175 Matthias Eisel, Leipzig

176 Björn Eisenmann

177 Dr. des. Jens Elberfeld, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

178 Prof. Dr. Geoff Eley, Kar Pohrt Dist. Univ.-Prof. of Contemporary History, Univ. of Michigan

179 Thomas Elias, M.A., AIDS-Hilfe Bremen e.V.

180 Prof. Dr. Dagmar Ellerbrock, TU Dresden

181 Dr. David Emling

182 Prof. Dr. Frank Engehausen, Historisches Seminar, Universität Heidelberg

183 Dr. Achim Engelberg, Publizist, u. a. für NZZ, Random House

184 Dr. Dagmar Engels, Ulmer Volkshochschule

185 Björn Engholm, Bundesminister a. D.

186 Prof. Dr. Astrid Erll, Goethe Universität Frankfurt

187 Markus Eßfeld

188 Wolfgang Euskirchen

189 Achim Exner, Dipl. Volkswirt, Oberbürgermeister a.D., Sozialdemokrat seit 52 Jahren

190 Dr. Sina Fabian, Humboldt-Universität zu Berlin

191 Dr. Andreas Fahl, Museumswissenschaftler, Hannover

192 Peter Falk, SPD-Stadtrat und Fraktionsvorsitzender Bad Krozingen

193 Christian Faludi, Friedrich-Schiller-Universität Jena

194 Peter Faßbender

195 Dr. Peter v. Feldmann, SPD-Abteilung Krumme Lanke Berlin

196 Petra Ferdinand-Storb, M.A.

197 Dr. Tilman P. Fichter, ehem. Referent f. Schulung u. Bildung beim PV der SPD

198 Dr. Michael Fichter, Global Labour University

199 Dr. Jürgen Finger, Deutsches Historisches Institut Paris

200 Jonas Fischer, Ruhr-Universität Bochum / Institut für soziale Bewegungen

201 Prof. Dr. Otto Fischer, Uppsala Universität, SPD Berlin

202 Sigmar Fischer, Pädagogischer Leiter a.D. in der politischen Bildung

203 Petra Fischerkeller, Karlsruhe

204 Dr. Silke Flegel, Ruhr-Universität Bochum

205 Hans-Ulrich Flick, Rentner

206 Angelika Flohren, Dipl.-Päd., SPD seit 1971!

207 Dr. Bernd Florath, Robert-Havemann-Gesellschaft

208 Dr. Florian Flörsheimer, Dozent, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

209 Frank Folger, M.A., SPD in Neukölln-Britz

210 Peter Förster, SPD Köln Ehrenfeld

211 Dr. Maria Framke, Universität Rostock

212 Thomas Frank

213 Klaus-Dieter Franke, SPD Münster

214 Jurriaan Fransman

215 Tanna Franz, SPD March

216 Dr. Lutz Franzke, Bürgermeister a. D. Königs Wusterhausen

217 Prof. Dr. Norbert Frei, Universität Jena

218 Dr. Tobias Freimüller, Fritz Bauer Institut

219 Frank Freitag, Humboldt-Universität

220 Martin Frenzel, M.A., Doktorand Universität Koblenz

221 Dr. Matthias Frese, LWL-Institut für Regionalgeschichte, Münster

222 Klaus von Freyhold, ITD, Hochschule Bremen

223 Michael Frickel, Mitglied SPD OV – Viernheim

224 Marlene Friedrich

225 Prof. Dr. Martin Friedrich, Ruhr-Universität Bochum (apl.), seit 1982 SPD-Mitglied

226 Dr. Norbert Friedrich

227 Robert Friedrich, Deutsches Historisches Institut Paris

228 Michael Fries, SPD Mitglied

229 Harald Friese, Mitglied KV Heilbronn-Stadt

230 Prof. Dr. Mary Fulbrook, University College London (UCL)

231 Edeltraud Fürstberger-Altschäfl

232 Oliver Gaida, M.A., Humboldt-Universität zu Berlin

233 Prof. Dr. Alexander Gallus, Technische Universität Chemnitz

234 Prof. Dr. Jörg Ganzenmüller, Stiftung Ettersberg, Weimar

235 Dr. Detlef Garbe, KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Direktor

236 Kerstin Gardill, M.A., SPD-Landtagskandidatin & Historikerin

237 Prof. Dr. Philipp Gassert, Universität Mannheim

238 Dr. Joachim Gatterer, Universität Innsbruck

239 Prof. Dr. Miriam Gebhardt, Uni Konstanz

240 Dr. Sebastian Gehrig, University of Roehampton

241 Dr. Carlo Gentile, Martin-Buber-Institut der Universität zu Köln

242 PD Dr. Jan Gerber, Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow

243 Peter Gerlach, M.A.

244 Prof. Dr. Heide Gerstenberger, Universität Bremen

245 Dominik Gerwens, Städtisches Gymnasium Ahlen

246 Prof. Dr. Andreas Gestrich, Deutsches Historisches Institut London

247 Prof. Dr. Martin H. Geyer, LMU München

248 Dr. sc. phil. Monika Juliane Gibas, Institut für Kultur- und Universalgeschichte Leipzig

249 Dr. Norbert Giovannini, Heidelberg

250 Dr. habil. Bettina Goldberg, Flensburg/Berlin

251 Prof. Dr. Svenja Goltermann, Universität Zürich

252 Julian Gopffarth, London School of Economics

253 Dr. Stefan Gorißen, Universität Bielefeld

254 Prof. Dr. Constantin Goschler, Ruhr-Universität Bochum

255 Prof. Dr. Dieter Gosewinkel, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

256 Konstantin Götschel, M.A.

257 Katharina Göttgens

258 Simone Gottschlich, SPD Bochum, Vorstand

259 Wolfgang Graeve, SPD Mitglied 60plus

260 Erika Graml, SPD OV Ruhstorf

261 Prof. Dr. Marcus Gräser, Johannes Kepler Universität Linz

262 Dr. Lukas Grawe, Universität Bremen

263 Nils Greffenius

264 Prof. Dr. Bernd Greiner, Berliner Kolleg Kalter Krieg

265 Dr. Bettina Greiner, Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung

266 Michael Grewing, M.A., SPD Heiden

267 Dipl.-Phil. Ulrich Werner Grimm, Publizist, Berlin

268 Prof. Dr. Thomas Großbölting, Historisches Seminar, Universität Münster

269 PD Dr. Klaus Große Kracht, Universität Münster

270 Matthias Großkloß, M.A., Saarbrücken

271 Oliver Großpietzsch, Vorsitzender SPD Ortsverein Reichenbach und Umgebung

272 Dr. Thomas Grotum, Universität Trier

273 Marianne Grow, SPD Mitglied

274 Dr. Margrit Grubmüller, Verein für Freiheit und Demokratie e.V.

275 Günther Gruchala

276 Florian Grumbach, M.A.

277 Dr. Jens Gründler

278 Prof. Dr. Wolf Gruner, University of Southern California, Los Angeles

279 Wolfgang Gunkel, ehem. MdB

280 Dr. Falk-Thoralf Günther, SPD-Fraktion Leipzig (früher: Universität Leipzig)

281 Thomas Gutsche

282 Robert Gutsche-Wiezorek, SPD Leipzig

283 Prof. (apl.) Dr. Norbert Haag, Landeskirchliches Archiv Stuttgart

284 Prof. Dr. Ido de Haan, Utrecht University

285 Philipp T. Haase, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

286 Prof. Dr. Rebekka Habermas, Georg August Universität Göttingen

287 Johannes Haefner, M.A., Philipps-Universität Marburg

288 Dr. Helmut Hafner, Netzwerk Zukunftsgestaltung und seelische Gesundheit

289 Prof. Dr. Karen Hagemann, University of North Carolina at Chapel Hill

290 Annette Hager

291 Bert Hahn, Schauspieler, Köln

292 Dr. Christoph Hamann

293 Reiner Hammelrath, SPD-Mitglied, Köln

294 Dr. Katrin Hammerstein, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

295 Reinhard Hanausch, Dipl.Päd. (univ.), REDIVIVUS Antiquariat Regensburg

296 apl.Prof. Dr.phil.habil Irma Hanke, TU München

297 Prof. Dr. em. Peter Hanke, Universität der Bundeswehr, München

298 PD Dr. Nicolai Hannig, Ludwig-Maximilians-Universität München

299 DR. Katja Happe, Kommunikationsagentur Birke und Partner

300 Dr. Levke Harders, Universität Bielefeld

301 Dr. phil. Christian Hardinghaus, Schriftsteller

302 Dipl.-Ing. Horst Härtel

303 Hermann Hartong, SPD Mitglied

304 Dr. Jürgen Hartwig, Zentrum für Public Management, Hochschule Bremen

305 Univ. Prof. in Dr. in Gabriella Hauch, Universität Wien

306 Prof. Dr. Gabriele Haug-Moritz, Karl-Franzens-Universität Graz

307 Prof. Dr. Heinz-Gerhard Haupt, Universität Bielefeld

308 Prof. Dr. Karin Hausen, ehem. TU Berlin

309 Erik Hauth, St. Pauli * Nu

310 Dr. phil. Wladislaw Hedeler

311 PD Dr. Siegfried Heimann, FU Berlin, Politikwissenschaft

312 Dr. rer. pol. Horst Heimann, HDS; seit 65 Jahren SPD-Mitglied

313 Pia Heine, Historikerin und Vorsitzende des Arbeitskreises Geschichte der SPD Leipzig

314 Dr. Ulrich Heinemann, Ruhr Universität Bochum

315 PD Dr. Kirsten Heinsohn, Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg

316 Dr. Stefan Heinz, Freie Universität Berlin

317 Dr. Enrico Heitzer, Gedenkstätte Sachsenhausen/Stiftung Brandenburg. Gedenkstätten

318 Dr. Andreas Helle, Bundesministerium f. Wirtschaft u. Energie

319 Uwe Hempel, SPD OV Borken

320 Erwin Hendel

321 Dr. Hartmut Henicke

322 Dr. Barbara Henkes, Universität Groningen, Nl.

323 Volker Henne, Lokführer

324 Prof. Dr. Sabine Hering, Universität Siegen

325 Kathleen Herr, Doktorandin an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

326 Michael Herrmann, M.A.

327 Sigrid Herrmann-Marschall

328 Dr. Philipp Heß, Erfurt

329 Prof. Dr. Manfred Hettling, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

330 Prof. Dr. Günther Heydemann, HAIT Dresden/Universität Leipzig

331 Ulrich Heymach, Diplom-Betriebswirt, Arbeiterwohlfahrt, Johanna-Kirchner Stiftung

332 Hans Christoph Heymann, SPD Ortsverein Hillesheimer Land

333 Dr. Jens Hildebrandt, Stadt Mannheim

334 Prof. Dr. Manfred Hildermeier, Universität Göttingen

335 Karin Hiller-Ewers, SPD Reinickendorf

336 Stephan Hilsberg

337 Ralf Himmelmann, M. A., Ruhr-Universität Bochum

338 Prof. Dr. Gerhard Hirschfeld, Universität Stuttgart

339 Benjamin Hirschfeld, M.A., Universiteit van Amsterdam

340 Pierre Lothar Hochfeldt

341 Prof. Dr. Christina von Hodenberg, Queen Mary University of London

342 Michael Hoferer

343 Prof. Dr. Christhard Hoffmann, Universität Bergen/Norwegen

344 Dietram Hoffmann, M.A., SPD Überlingen

345 Alfred Hoffmann, Pensionär (Oberstudienrat)

346 Dr. Frank Hoffmann, Ruhr-Universität Bochum

347 Heike Hoffmann, Jusos Charlottenburg-Wilmersdorf

348 Jutta Höfling

349 Dr. Birgit Hofmann, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

350 Dr. Peter Höhmann, im Ruhestand- SPD Mitglied

351 Dr. Oskar Holl, Fernsehredakteur i.R.

352 Ilona Holstein, SPD

353 Cornelis Holtkamp, M.A., Universität Bielefeld

354 Wolfgang Holzhauser, SPD Aichach-Friedberg

355 PD Dr. Heidrun Homburg, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

356 Louisa Hoppe, M. Ed., Universität Zürich

357 Dr. phil. Wolfram Hoppenstedt, Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung

358 Ulrich Horb, Journalist

359 Dr. Stefan Hördler, Weimar

360 Dr. Nicole Hördler, Ernst-Abbe-Gymnasium Jena

361 Dr. Arne Hordt

362 Christina Hörl, Mitglied der SPD seit 1983

363 Dr. Elija Horn, TU Braunschweig

364 Julia Hornig, Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung

365 Insa Hörnle, Lehrerin Gymnasium

366 Daniel Hörsch, M.A.

367 Brigitte Horstmann-Sprenger

368 Gudrun Hotz-Friese, Vorstandsmitglied OV Heilbronn

369 Holger Hübner, M.A., Historische Kommission bei der SPD Berlin

370 Dr. phil. Martin Hufner, Kritische Masse

371 Prof. Dr. Volker Hunecke, TU Berlin

372 Brigitte Hüskes

373 Nicole Ilbertz, SPD

374 Jan Ingensiep

375 Horst Isola, Ex-Landesvorsitzender der Bremer SPD

376 Prof. Dr. Uwe Israel, TU Dresden

377 Charlotte Jahnz, M.A., Historikerin und SPD-Mitglied

378 PD Dr. Christoph Jahr, HU Berlin

379 Prof. Dr. Christian Jansen, Uni Trier

380 Drs. Siebo M. H. Janssen, AK-Europa SPD-Bonn und Heinz-Kühn-Bildungswerk

381 Sven Jaros, M.A., Universität Leipzig

382 Prof. Dr. Martin Jehne, Technische Universität Dresden

383 Dr. Burkhard Jellonnek, Historiker, Mitgl. Bundesvorstand Kulturforum der Sozialdemokratie

384 Dr. Jürgen Jensen, Historiker

385 Florian Jessensky, Universität Göttingen

386 Prof. Dr. Kerstin S. Jobst, Universität Wien

387 Rolf Johanning, Ehem. Stadtpräsident in Kiel

388 Dr. Hans-Werner Johannsen, AfB Kreis Schleswig-Flensburg

389 Jan Ole Jöhnk, M.A., Lübeck (u.a. freiberufl. Referent im Willy-Brandt-Haus Lübeck)

390 Linnemann Jürgen

391 Dr. Hanco Jürgens, Duitsland Instituut Amsterdam

392 Benno Justfelder, Vorsitzender SPD-Essen-Holsterhausen

393 Sebastian Justke, Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg

394 Prof. i.R. Ulf Kadritzke, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

395 Dr. Niels Kadritzke, Le Monde diplomatique

396 Prof. Dr. Hartmut Kaelble, Humboldt Universität Berlin

397 Univ.-Prof. em. Dr. Dirk Kaesler, Philipps-Universität Marburg

398 Antje Kahl, Erziehungswissenschaftlerin, Willy Brandt Haus Lübeck

399 Dr. Tobias Kaiser, Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien

400 Kristian Kaiser, stud. phil. Universität zu Köln

401 Christoph Kaleschke, Mitglied SPD Bielefeld

402 Eva-Lotte Kalz, M.A., Georg-August-Universität Göttingen

403 Agnes Kamerichs, SPD-Mitglied

404 Dr. Anna Kaminsky

405 Oliver Kann, M.A., Deutscher Bundestag

406 Prof. Dr. Bernd Käpplinger

407 Ingeborg Karimi-Rad, SPD-Mitglied

408 Dr. Willibald Karl, Rentner

409 Michael Karnatz

410 Barbara Kashi

411 Dipl.-Volkswirt, Prof. i.R. Gunter Kaufmann, Vorsitzender des Fördervereins der Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte, Rastatt

412 Olaf Keiper, SPD-Mitglied

413 Michael Keller, Bürgermeister der Stadt Friedberg (Hessen) a.D.

414 Jan Kellershohn, Ruhr-Universität Bochum / Institut für soziale Bewegungen

415 Hans Georg Kellmayer

416 Prof. Dr. Alfons Kenkmann, Universität Leipzig

417 Prof. em. Dr. Ian Kershaw, University of Sheffield

418 Dipl. Soz. Dietrich Kessel

419 Prof. Dr. Martina Kessel, Universität Bielefeld

420 Prof. Dr. Mario Kessler, ZZF Potsdam

421 Dr. phil. Karl G. Kick

422 Dr. Oliver Kiechle, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

423 Andreas Kiesch, Journalist

424 Prof. Dr. (i.R.) Adolf Kimmel, früher: Uni Saarbrücken, Würzburg, Trier

425 Dipl. Päd. Burkard Kircher

426 Dr. Jan-Holger Kirsch, Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam

427 Dr. Kristoffer Klammer, Universität Rostock

428 Heiko Klanke, OStD

429 Matthias Klawonn, SPD Mitglied seit 46 Jahren

430 Antje Klein, SPD

431 Carsten Klein, SJD – Die Falken

432 Frauke Kleine Wächter, M.A., Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung d. ö. R.

433 Dr. Bernd Kleinhans

434 Prof. em. Dr. Christoph Kleßmann, Universität Potsdam

435 Ernst Klier

436 Dr. Susanne C. Knittel, Utrecht University, NL

437 Sabine Johanna Charlotte Knopp, Dipl.-Designerin, SPD Meßstetten

438 Horst Knötig, OV Ellenberg Vorsitzender

439 Dr. Jörn Kobes, Computus Druck Satz & Verlag

440 Prof. i. R. Dr. Gerd Koch, Erziehungswissenschaftler Berlin

441 Prof. Dr. Jürgen Kocka, Freie Universität Berlin, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

442 Jörg-Dieter Kogel, Mitglied der Historischen Kommission der ARD

443 Dr. Johann-Günther König, freier Schriftsteller, Altstipendiat FES

444 Dr. Mareike König, Deutsches Historisches Institut Paris

445 Drs. Koos Koopal, Koopal-advies Amsterdam / Nederland

446 Tim Kopetzki

447 Wolfgang Kopitzsch, Bundesvorsitzender Arbeitskreis ehemals verfolgter und inhaftierter Sozialdemokraten

448 Prof. Dr. Christoph Kopke, Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin

449 Annette Kornblum, Diplom Sozialarbeiterin

450 Detlef Korsen, Evangelische Kirche

451 Dr. Ilko-Sascha Kowalczuk

452 Roland Hans Walter Krack

453 Prof. Dr. Claudia Kraft, Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien

454 Dipl.-Ing. Thomas Kraft

455 Prof. Dr. Alan Kramer, Trinity College, University of Dublin

456 Prof. Dr. rer. pol. Michael Krätke, Lancaster University

457 Dr. Stefan Kraus, freiberuflicher Historiker

458 Thorsten Kröger, stellv. UB-Vorsitzender SPD Bochum

459 Prof. Dr. Günther Kronenbitter, Universität Augsburg

460 Johannes Kropp

461 Doris Maja Krüger, Europa-Universität Viadrina

462 Univ. Prof. i. R. Gerd Krumeich, Heinrich Heine Universität Düsseldorf

463 Dr. Sabine Kuder, Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

464 Dr. Philipp Kufferath, Deutsche Sporthochschule Köln

465 Dr. Richard Kühl, Universität Tübingen

466 Prof. Dr. Frank-Michael Kuhlemann, Technische Universität Dresden

467 Hans Kühn, Rentner, Potsdam

468 Prof. Dr. Jörg-Detlef Kühne, Leibniz Universität Hannover

469 Henning Kulbarsch, M.A., Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

470 Wolfram Kuschke, Staatsminister a.D.

471 Prof. Dr. Friederike Kuster, Bergische Universität Wuppertal

472 Hans-Werner Küster, Gütersloh

473 Dr. Hauke-Hendrik Kutscher, Detmold

474 Tuan Anh La, B.A., Universität Osnabrück

475 Prof. Dr. Dirk van Laak, Universität Leipzig

476 Dr. habil. Jeannette van Laak, Leibniz-Inst. f. jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow

477 Dr. Markus Lang, Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA)

478 Nils Lange, B.A.

479 Lena Langensiepen, M.A., Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg

480 Michael Langer, M.A., SPD Georgsmarienhütte

481 Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Langewiesche, Eberhard Karls Universität Tübingen

482 Dr. Klaus Latzel, Institut für Geschichtswissenschaft, TU Braunschweig

483 Dr. Ingrid Laurien, Universität Göttingen

484 Remko Leemhuis, Promotionsstipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung

485 Alexander Lehmann, M.A., SPD Kreisvorsitzender Saalekreis, Mitglied der Historischen Kommission Sachsen-Anhalt

486 Prof. Dr. Detlef Lehnert, Freie Universität Berlin, Politikwissenschaft

487 Prof. Dr. Stephan Lehnstaedt, Touro College Berlin

488 Prof. Dr. Ilse Lenz, Ruhr-Universität Bochum

489 PD Dr. Charlotte Lerg, Ludwig-Maximilians-Universität München

490 Walter F. Leyh, Dipl. Päd. (univ.), SPD; VdK; AWO

491 Felix Lieb, M.A., Institut für Zeitgeschichte München-Berlin

492 Moritz Liebeknecht, Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg

493 Prof. Dr. Rainer Liedtke, Universität Regensburg

494 Oliver Lietz

495 Alexander Lieven, Sozialdenker e. V.

496 Dr. Jürgen Lillteicher, AlliiertenMuseum

497 Prof. Dr. Gerhard Lindemann, TU Dresden

498 Constanze Lindemann, ver.di Fachbereich Medien, Kunst und Industrie

499 Prof. Dr. Thomas Lindenberger, Technische Universität Dresden

500 Claus Lindges, SPD OV Lauenburg / Elbe

501 Jörg Lindner-poser, Dipl. politologe

502 Dr. Siegward Lönnendonker, APO-Archiv der Freien Universität Berlin (ehrenamtl.)

503 Dr. phil. Michael Lönz, Ruhr-Kolleg Essen

504 Harald Lordick, Dipl.-Soz.-Wiss., S. L. Steinheim-Inst. f. deutsch-jüdische Geschichte, Essen

505 Prof. Dr. Maren Lorenz, Ruhr Universität Bochum

506 Alexander Lorenz

507 Hetbert Lucan, Pfarrer Evangelische Kirche

508 Prof. Dr. Alf Lüdtke, Universität Erfurt

509 Kira Ludwig, M.A., Rostock

510 Goswin Luksch

511 Ilse Macek, Sprecherin der regionalen AG von Gegen Vergessen-Für Demokratie e.V.

512 Carl Wilhelm Macke, „Italia Nostra“, Ferrara/ Italien

513 Jens Mahler, Dipl.-Sozialwirt, Dipl.-Verwaltungswirt Gewerkschaft ver.di

514 Dr. Ulrich Mählert, Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

515 Dr. Clemens Maier-Wolthausen

516 Dr. Elissa Mailänder, Sciences Po Paris

517 Volker Mall, OStR i.R., KZ Gedenkstätte Hailfingen/tailfingen e.V

518 Dr. Rolf Mantler, Stiftungsleiter I. R.

519 Benedikt Martin, Magister Geschichte

520 Simeon Marty, M.A., Humboldt-Universität zu Berlin

521 Christoph Marx, M.A., Freier Publizist und Historiker

522 Michael Marx

523 Prof. Dr. Peter Maser, Stiftung Ettersberg Weimar

524 Felix von Massenbach, Uni Köln, Vorstand OV Ehrenfeld der SPD

525 Dr. Kristina Matron

526 Thomas Matschke, SPD Nürnberger Land

527 Dr. Franka Maubach, Universität Jena

528 Prof. Dr. Christof Mauch, Rachel Carson Center, LMU München

529 Prof. Dr. Daniel Maul, Universität Oslo

530 Markus Maus, Fachkrankenpfleger für Intensivmedizin

531 Boris-Cheistop May

532 Dr. Niels F. May, Deutsches Historischen Institut Paris

533 Stefan May, M.A.

534 Peter Mayer, Privat u. SPD-Mitglied

535 Dr. Univ.-Prof. Brigitte Mazohl, Universität Innsbruck

536 Manus Mc Ginley, M.A., OV Ludwigsburg

537 Markus Meckel, Außenminister u MdB a.D., Bundesstiftung Aufarbeitung

538 Dr. Uwe Meier

539 Karl-Heinz Meier, AWO KV Bochum (Kreisvorsitzender)

540 Dr. Jamie Melrose, University of Bristol

541 Barbara Menke, BWI – Bochum

542 Prof. Dr. Thomas Mergel, Institut für Geschichtswissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin

543 Franz Merkle

544 Prof. Dr. Gisela Mettele, Universität Jena

545 Dr. Andreas Metzing, SPD-Ortsverein Koblenz-Arzheim

546 Heiko Metzner

547 Dr. Kristina Meyer, Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts

548 Werner Dieter Meyer, Parteimitglied

549 PD Dr. Thomas Meyer, LMU München

550 Swantje Meyer zur Heide, Universität Bielefeld

551 Prof. Dr. Jürgen Mittag, Deutsche Sporthochschule Köln

552 Dr. Benjamin Möckel, Oxford Centre for Modern European History

553 Michael Mogge

554 Prof. Dr. Peter Ph. Mohler, Universität Mannheim

555 Prof. Dr. Maren Möhring, Universität Leipzig

556 Christian Molitor, M.Sc., Universität Jena

557 Jens Möllenhoff, SPD-Ortsverein Vaterstetten

558 Christian Momberger

559 Walter Momper, Regierender Bürgermeister a.D., Berlin

560 Prof. Dr. Ernst Mönnich, Hochschule Bremen

561 Prof. em. Dr. Josef Mooser, Universität Basel

562 Prof. Dr. Günter Morsch

563 Lucas Mueller, PhD Candidate, Massachusetts Institute of Technology

564 Daniel Mühlenfeld, M.A.

565 Prof. Dr. Walter Mühlhausen, Geschäftsführer u. Vorstandsmitgl. Stiftung Ebert-Gedenkstätte, Heidelberg; apl. TU Darmstadt

566 Prof. Dr. jur Christoph Müller, Freie Universität Berlin, FB Rechtswissenschaft (Staatsrecht und Politik)

567 Prof. Dr. Michael G. Müller, Martin-Luther-Universität Halle

568 Klaus-Ludwig Müller, Gegen Vergessen Für Demokratie, Sprecher der Regionalgruppe Südhessen

569 Dr. phil. habil. Frank-Bernhard Müller, Leipzig

570 Malte Müller, M.A., Institut für Zeitgeschichte München – Berlin

571 Helgo Müller, Mitglied der SPD seit 1976

572 Konrad Nachtwey, M. A., Freiberuflicher Kunsthistoriker und ehrenamtlicher Museumsleiter „Museum der Schwalm“, Schwalmstadt

573 Konrad Nachtwey, M. A., freier Kunsthistoriker

574 Dietmar Nagel, ehemaliger Gymnasiallehrer

575 Prof. Dr. Norman Naimark, Stanford University

576 Dr. Sylvia Necker, University of Nottingham

577 Dr. Harald Neifeind

578 Jan Neubauer, Ludwig-Maximilians-Universität München

579 Gabriele Neubert, AWO

580 Dr. Gero Neugebauer

581 Dr. Silke Neunsinger, Swedish Labour Movement Archives and Library

582 Prof. Dr. Kai Niebert, Präsident Deutscher Naturschutzring

583 Dr. Wolfgang Niess, Freier Historiker und Publizist, Stuttgart

584 Prof. em. Dr. Lutz Niethammer, Friedrich Schiller Universität Jena

585 Achim Niewind

586 Prof. Dr. Ton Nijhuis, Duitsland Instituut, Universiteit van Amsterdam

587 Prof. Dr. Wilfried Nippel, Humboldt-Universität Berlin

588 Ronny Noak, Friedrich-Schiller-Universität Jena

589 Prof. Dr. Paul Nolte, Freie Universität Berlin

590 Prof. Dr. Christoph Nonn, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

591 Lars Nowak, B.A., Universität Münster

592 Dr. Kai Nowak, Universität Leipzig

593 Prof. Dr. Herbert Obinger, Universität Bremen

594 Prof. Dr. Jonas Obleser, Universität zu Lübeck

595 Tim Odendahl

596 Jonathan Overmeyer, Student der Politikwissenschaft und SPD-Mitglied

597 Dr. Henning Pahl

598 Regina Pahling, M.A.

599 Prof. Dr. Sylvia Paletschek, Universität Freiburg

600 Prof. Dr. Kiran Klaus Patel, Maastricht University

601 Prof. Dr. Werner J. Patzelt, Technische Universität Dresden

602 Dr. Hans Paukens, Journalist

603 Dr. Verena Paul, Stiftung Demokratie Saarland

604 Stefan Paul-Jacobs, M.A., Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung

605 Dr. Julia Paulus, LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte

606 Wolfgang Pawlitta, SPD – Ortsverein Apolda

607 Prof. Dr. Jacco Pekelder, Universiteit Utrecht / Universität des Saarlandes

608 Dr. Anja Katharina Peters, OV Neubrandenburg

609 Norbert Walter Peters, Composer

610 Prof. em. Dr. Dietmar Petzina, Ruhruniversität Bochum

611 Prof. Dr. Ulrich Pfeil, Université de Lorraine, Metz

612 Senta Pineau, SPD Mitglied

613 Tom Pinsker, Geschichtsstudent

614 Prof. Dr. Ute Planert, Universität zu Köln

615 Dr. Maxi Maria Platz

616 Dr. Kai Thomas Platz, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

617 Jürgen Plewka, Geschichtslehrer, Privatschule Niederrhein

618 Heinz Plöckes, Rentner, 40 Jahre in der Partei

619 Dr. Peter Poguntke

620 Prof. Dr. Karl Heinrich Pohl, CAU Kiel

621 Gerhard Pomykaj, Stadthistoriker Gummersbach i.R.

622 Irene Poschmann

623 Dr. Bernhard Post, Landesarchiv Thüringen

624 Dr. habil. Uwe Prell, TU Chemnitz

625 Prof. Dr. Kim Christian Priemel, Universitetet i Oslo

626 Walter Priputsch

627 Dr. phil. Wolfgang Proske, Kugelberg Verlag Gerstetten (Baden-Württemberg)

628 Prof. Dr. Ursula Prutsch, LMU München

629 Prof. Dr. Hans-Jürgen Puhle, Goethe Universität Frankfurt am Main

630 Prof. Dr. Matthias Puhle, Otto-v.-Guericke Universität Magdeburg

631 Simon Pustelnik, SPD Leer

632 Prof. Dr. Joachim von Puttkamer, Universität Jena

633 Oliver Pütz, Dipl.-Bibl.

634 Dozent Detlev Quintern, Fatih SMV Universität Istanbul

635 Georg Raacke, Universität Paderborn

636 Dr. Ilse Raaijmakers, PvdA Utrecht und Historikerin

637 Gerhard Rabe

638 Till van Rahden, Université de Montréal

639 Andreas Raiser, Fahrradhändler, RadLust

640 Tim Ramm

641 Andreas Raschke, Dipl.-Ing., SPD Meßstetten

642 Vera Raschke, M.A.

643 Bernd Rauls, M.A., Stiftung Demokratie Saarland

644 Katharina Rauschenberger, Universität Heidelberg

645 Joey Rauschenberger

646 Dr. Martin Redlich

647 Dr. Dagmar Reese

648 Prof. Dr. Karl-Siegbert Rehberg, Technische Universtät Dresden

649 Prof. Dr. Sven Reichardt, Universität Konstanz

650 Prof. Dr. Folker Reichert, Universität Stuttgart

651 Prof. Dr. Heinz Reif, TU Berlin

652 Peter Reif-Spirek, Sozialwissenschaftler, Erfurt

653 Carl Julius Reim

654 Lucas Reinartz

655 Mario Reincke

656 Linda Reisch, Geschäftsführerin Musikkindergarten Berlin e.V.

657 Oliver Reisner, Jean Monnet Prof. Caucasian/European Studies, Ilia State University, Tbilisi, Georgia

658 PD Dr. Martin Rempe, Universität Konstanz

659 Dr. Terence Renaud, Yale University

660 Prof. Dr. Andreas Renner, LMU, München

661 Prof. Dr. James Retallack, Universität Toronto

662 Uwe Retting

663 Prof. em. Dr. Jürgen Reulecke, Universität Giessen

664 Julia Reuschenbach, M.A., Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

665 Jürgen Reuter, DGB Stadtverband Braunschweig

666 Prof. Dr. Frank Rexroth, Seminar für Mittlere und Neuere Geschichte

667 Luis Miguel Reyes Cascales, Vorstand SPD in Bochum Steinkuhl

668 Dr. Ned Richardson-Little, University of Erfurt

669 Prof. Dr. Monika Richarz, Universität Hamburg

670 Sozial-Betriebswirtin Hannelore Richter, AWO Kreisverband Wiesbaden

671 Dr. Jürgen Richter, AWO KV Frankfurt am Main

672 Prof. Dr. Emanuel Richter, Institut für Politische Wissenschaft, RWTH Aachen

673 Mario Riederer, M.A.

674 David Rieter, M.A., Universiteit van Amsterdam

675 Marco Rietzschel, Vorsitzender Jusos Leipzig

676 Marina Rimkus

677 Steffen Rink, Dipl.-Pol., SPD

678 Malte Ristau, Ministerialdirektor i.R.

679 Sebastian Rödel, SPD Essen-Holsterhausen

680 JunProf. Dr. Maren Röger, Universität Augsburg

681 Dr. Sebastian Rojek, Universität Stuttgart

682 Gerhard Roloff, ehem. Vorstandsmitglied der SPD Berlin-Pankow

683 Prof. Dr. Peter Romijn, NIOD und Universität Amsterdam

684 Christoph Roolf, M.A., Düsseldorf

685 Prof. Dr. Hermann Rösch, TH Köln

686 H. Peter Rose, Kulturdezernent a.D. Gelsenkirchen

687 Prof. Dr. Mark Roseman, Indiana University

688 Klaus-Henning Rosen, MinDir a.D.

689 Ulrich Rosenbaum, Journalist

690 Dr. phil. Petra Rosenbaum

691 Klaus Rosenkranz, Dipl.-Bibl., M.A., Universitätsbibliothek Duisburg-Essen

692 Uwe Roßbach, Diplom-Sozialwirt, Arbeit und Leben Thüringen

693 Dr. Dieter Rossmeissl, Kultur- und Bildungsdezernent Stadt Erlangen a.D.

694 Dr. Nadine Rossol, Department of History, University of Essex, UK

695 Prof. Dr. Alexandria Ruble, Spring Hill College (Mobile, AL, USA)

696 Erwin Ruckes, Journalist

697 Prof. Dr. Peter von Rüden

698 Dr. Tina Rudersdorf, Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (MWS)

699 Prof. Dr. Karsten Rudolph, Ruhr-Universität

700 Dr. Andrea Rudorff, Berlin

701 Dr. Mirjam Sachse, Archiv der deutschen Frauenbewegung

702 Udo Sack, SPD-Mitglied Berlin Mitte

703 Johanna Sackel, Historisches Institut an der Universität Paderborn

704 Dr. Phil. Antonio Sáez-Arance, Universität zu Köln

705 Prof. Dr. Adelheid von Saldern, Leibniz Uni Hannover

706 Adolfo Salzer, Journalist

707 Arist Sass

708 Aziz Sbai, M.A., Arbeitsgemeinschaft für Bildung in der SPD Bochum

709 Lutz Schäfer, SPD-Fraktion Schalksmühle

710 Berit Schallner, M.A., Universität Köln

711 Prof. Dr. Susanne Schattenberg, Forschungsstelle Osteuropa Universität Bremen

712 PD Dr. Alexandra Scheele, Universität Bielefeld

713 Prof. Dr. Dian Schefold, Universität Bremen, FB Rechtswissenschaft

714 Saskia Scheler, Mitglied im SPD-Landesvorstand Thüringen

715 Dr. theol. Gunther Schendel, Hannover

716 Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Schieder, Uniuversität zu Köln

717 Dr. Kurt Schilde, Freier Mitarbeiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand Berlin

718 Prof. em. Dr. Axel Schildt, Universität Hamburg, Forschungsstelle für Zeitgeschichte

719 Dr. Sabine Schild-Vitale

720 Dr. Ingo Schiweck, Freier Historiker und Journalist, Düsseldorf

721 PD Dr. Thomas Schlemmer, Institut für Zeitgeschichte München – Berlin

722 Dr. Anette Schlimm, Historisches Kolleg / LMU München

723 Dr. phil. Norbert Schloßmacher

724 Dr. Reiner Schmähling

725 Marcel Schmeer, M.A., Ruhr-Universität Bochum

726 Prof. Dr. Mike Schmeitzner, HAIT / TU Dresden

727 Dr. Wolfgang Schmidt, Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, Berlin

728 Dr. Jürgen Schmidt, Humboldt-Universität zu Berlin

729 Maximilian Schmidt, M.A., Bildungszentrum Heimvolkshochschule Hustedt e.V.

730 Dr. Roman Schmidt, Heinrich-Böll-Stiftung

731 Iris Schmidt, Studienkreis

732 Horst Schmidt, M.A., Sekretär der Historischen Kommission 81-85, SPD-Stadtrat und Kreisrat Erding

733 Bruno Schmidt, Stadtrat Schloss Holte-Stukenbrock

734 Prof. em. Dr. Rudi Schmidt, Institut für Sozilogie der Universität Jena

735 Staatsexamen Geschichte, Englisch Klaus Schmidt

736 Hinrich Schmidt-Henkel, VdÜ

737 Detlef Schmidtmann

738 Prof. Dr. Felicitas Schmieder, FernUniversität in Hagen

739 Prof. Dr. Helga Schnabel-Schüle, Universität Trier

740 apl. Prof. Dr. Thomas Martin Schneider, Universität Koblenz-Landau

741 Alexander Schneider

742 Susanne Schneider, B.A.

743 Prof. Dr. Michael C. Schneider, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

744 Sabine Schneller

745 Lothar Schnitzler, Diplompsychologe, Stadt Saarbrücken

746 Mirjam Schnorr, Universität Heidelberg

747 Frieder Schöbel, Friedenszentrum Braunschweig e.V.

748 Regine Schoch, Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung

749 Dr. Eva Schöck-Quinteros, Universität Bremen

750 Frerk v. Schoen

751 Prof. Dr. Klaus Schoenhoven, Universität Mannheim

752 Prof. em. Dr. Julius H. Schoeps, Moses Mendelssohn Zentrum, Potsdam

753 Dr. Natalie Scholz, Universiteit van Amsterdam

754 Dr. Jens Schöne, Berliner Aufarbeitungsbeauftragter

755 M. Schönfelder

756 Robert Schönlein, Geschichtswerkstatt Fürth e. V.

757 Prof. Dr. Peter Schöttler, Freie Universität Berlin

758 Prof. Dr. Susanna Schrafstetter, University of Vermont

759 Peter Schrage-Aden, Dipl.Ing., Zimbabwe Netzwerk e.V.

760 Prof. Dr. Rainer Schreg, Otto-Friedrich-Universität Bamberg

761 Barbara Schreyögg, SPD Mitglied

762 Christina Schröder, Ruhr-Universität Bochum

763 Peter Schrott, ver.di, Bezirk Berlin

764 Prof. Dr. Stefanie Schüler-Springorum, TU Berlin

765 Prof. Dr. Wolfgang Schuller, Universität Konstanz

766 PD Dr. Jan Erik Schulte, Ruhr-Universität Bochum

767 Thomas Schulte im Walde, M.A.

768 Jan Schulz, M. Sc., Otto-Friedrich-Universität Bamberg

769 Heiko Schulze, Historiker und Autor, Osnabrück

770 Helmut Schulze

771 Prof. Dr. Martin Schulze Wessel, LMU München

772 Prof. Dr. Dirk Schumann, Georg-August-Universität Göttingen

773 Dr. Silke Schwandt, Universität Bielefeld

774 Prof. Dr. Gerd Schwerhoff, TU Dresden

775 Tina Schwichtenberg, Künstlerin

776 Prof. Dr. Hans See, Business Crime Control e V.

777 Katharina Seibert, M.A., Doktorandin Uni Wien

778 Wenzel Seibold, M.A.

779 Dr. Wolf-Ingo Seidelmann

780 Prof. Dr. Adam R. Seipp, Texas A&M University

781 Cornelia Siebeck, Historikerin, Berlin

782 Prof. Dr. Ulrich Sieg, Philipps-Universität Marburg

783 Prof. Dr. Detlef Siegfried, Universität Kopenhagen

784 Maximilian Siegler, Deutsch-Schweizerische Schule Hong Kong

785 Prof. Dr. Daniel Siemens, Newcastle University

786 Dr. Aline Sierp, Maastricht University

787 PD Dr. Anke Silomon, Selbstständige Historikerin Berlin

788 Dr. Gaby Sonnabend, Lëtzebuerg City Museum, Luxemburg

789 Manuel Sontheimer, Jusos Augsburg

790 Helmut Spannel, OV Bochum-Eppendorf

791 Dr. Hartwin Spenkuch, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

792 Univ.Prof. Dr. Wolfgang Spickermann, Universtität Graz

793 PD Dr. Uwe Spiekermann, Georg-August Universität Göttingen

794 Jane Elisabeth Splett, Dipl.Math.

795 Dr. Daniel Stahl, Friedrich-Schiller-Universität Jena

796 Thomas Stahlheber, Freier Architekt

797 Dr. Volker Stalmann, KGParl, Berlin

798 PD Dr. Martina Steber, Institut für Zeitgeschichte München-Berlin

799 Dr. Katrin Steffen, Nordost-Institut an der Universität Hamburg

800 Dr. Horst Steffens, SPD Lampertheim

801 Prof. Dr. Gerald Steinacher, University of Nebraska-Lincoln

802 Prof. Dr. Peter Steinbach, Univ. Mannheim / Gedenkstätte deutscher Widerstand Berlin

803 Prof. Dr. Sybille Steinbacher, Goethe-Universität Frankfurt am Main / Fritz Bauer Institut

804 Dr. Swen Steinberg, Technische Universität Dresden

805 Prof. Dr. André Steiner, Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam

806 Dr. Barbara Steiner, Kleinmachnow

807 Hugo Steiner, SPD

808 Prof. Dr. Alan Steinweis, University of Vermont

809 Prof. Dr. Philipp Stelzel, Duquesne University

810 Frank von Stemmen

811 Wolfgang Stenke

812 Dr. Michael Stephan, Leiter des Stadtarchivs München; stellv. Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie in München

813 Mike Stieber, Lehrer, Jena/Zeulenroda-Triebes

814 Brigitta Stöber, freiberufliche Dozentin in der politischen Erwachsenenbildung

815 Wolfgang Jean Stock, Architekturhistoriker

816 Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Michael Stolleis, Max Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte

817 Prof. Dr. Richard Stöss, FU Berlin, im Ruhestand

818 Susy Stöwing

819 Dirk Straube

820 Anna Strommenger, Universität Duisburg-Essen

821 Andreas Stumpe, SPD Lügde

822 Ingeborg Sturm

823 Dr. phil. Maja Suderland, Hochschule Darmstadt, Fachbereich Soziale Arbeit

824 Dr. Elke Suhr, Köln

825 Prof. Dr. Dietmar Süß, Universität Augsburg

826 PD Dr. Winfried Süß, Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam

827 Dr. Walter Süß, Rentner

828 Prof. Dr. Pamela Swett, McMaster University, Canada

829 Prof. Dr. Margit Szöllösi-Janze, Ludwig-Maximilians-Universität München

830 Dr. Felix de Taillez, Universität der Bundeswehr München

831 Dr. Heiko Tammena

832 Dr. Maik Tändler, Universität Jena

833 Katharina Täufert, ISB Bochum/ZZF Potsdam

834 Rick Tazelaar, IfZ München-Berlin/LMU München

835 Hanna Teichler

836 Prof. (i.R.) Dr. Hans Joachim Teichler, Universität Potsdam

837 Aynur Temur, SPD Köln OV 19

838 Prof. Dr. Petra Terhoeven, Universität Göttingen

839 Hanna Terlinden-Stedry

840 Prof. Dr. Hans-Ulrich Thamer, Universität Münster

841 Dennis Theill

842 Prof. Dr. Philipp Ther, Institut für osteuropäische Geschichte der Universität Wien

843 Dr. Jens Thiel

844 Dr. Kerstin Thieler, Historisches Institut, Universität zu Köln

845 Dr. Krijn Thijs, Duitsland Instituut Amsterdam

846 Antonie Thomsen, SPD-Mitglied München-Milbertshofen

847 Prof. Dr. Ditmar Till, Universität Tübingen

848 Tamara Timmermann

849 Ines Tobis, M.A., Universität Koblenz-Landau und SPD-Mitglied

850 York Töllner

851 Burkhard Tomm-Bub, M. A., Freie Bibliothek Pegasus

852 Prof. Dr. Tatjana Tönsmeyer, Universität Wuppertal

853 Prof. Dr. Ingo Trauschweizer, Ohio University

854 Dr. Werner Treß, Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien, Potsdam

855 Prof. Dr. Stefan Troebst, Universität Leipzig

856 Adi Trumpf

857 Torsten Trumpf

858 PD Mag. Dr. Heidemarie Uhl, Österreichische Akademie der Wissenschaften

859 Prof. Dr. Herbert Uhl, Pädagogische Hochschule Freiburg

860 Dr. Jörg Ukrow

861 Silke Ulherr

862 Victor Ulherr

863 Dr. Volker Ullrich, DIE ZEIT

864 Dr. Axel Ulrich, Widerstandsforscher, Wiesbaden

865 Hermann Unterhinninghofen, Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-1945 e.V., Frankfurt/M.

866 Friedrich Veitl, Verleger

867 Dr. Karsten Velbinger

868 Thilo Vierhaus, Sozialwissenschaftler B.A.

869 Prof. Dr. Annette Vogt

870 Nikolas Vogt, AK Geschichte in der SPD Leipzig

871 Dr. Sebastian Voigt, Institut für Zeitgeschichte, München – Berlin

872 Jan-Markus Vömel, Universität Konstanz

873 Dr. Detlef Vonde, Bergische VHS Solingen/Wuppertal

874 Jörg Wagner

875 Christine Elsa Wagner

876 PD Dr. Georg Wagner-Kyora, Historisches Seminar der Leibniz-Universität Hannover

877 Sänger Andrew Walde, vorwärts-Liederfreunde

878 Prof. Dr. Britta Waldschmidt-Nelson, Universität Augsburg

879 Knut Walter, Dipl. Komm.wirt., Scientific Affairs

880 Dr. phil. Bastian Walter-Bogedain, Universität Duisburg-Essen

881 PhD Peter Th. Walther, vormals HU Berlin

882 Alexander Walther, Friedrich Schiller Universität Jena

883 Elke Wansner, AWO

884 Dr. Petra Weber, Institut für Zeitgeschichte, München-Berlin

885 Eberhard Weber, Dortmund

886 Daniel Weber

887 Hannah Weck, Universität zu Köln

888 Prof. Dr. Ulrike Weckel, Justus-Liebig-Universität Gießen

889 Gudula Wegmann, Dipl. Ing’in, Friedenszentrum Braunschweig, Vorstandsmitglied

890 Martina Weibel, M.A., Wissenschaftsjournalistin

891 Prof. Dr. Siegfried Weichlein, Universität Fribourg (Schweiz)

892 Andreas Weidemann, M.A., Hochschule Pforzheim

893 Dr. phil. nat. Peter Weidemann, Rentenstand

894 Dr. Tobias Weidner, Georg-August-Universität Göttingen

895 Prof. Björn Weiler, Aberystwyth University, UK

896 Prof. Dr. Klaus Weinhauer, Universität Bielefeld

897 PD Dr. Annette Weinke, Friedrich Schiller Universität Jena

898 Prof. em. Dr. Bernd Weisbrod, Universität Göttingen

899 Carsten Weißenstein, Gewerkschaftspolitischer Sprecher DL21 Hessen

900 Prof. Dr. Thomas Welskopp, Universität Bielefeld

901 Prof. Dr. Hermann Wentker, Institut für Zeitgeschichte München-Berlin

902 Reinhard Wenzel, August Bebel Institut

903 Prof. Rolf Wernstedt, Leibniz-Universität

904 Prof. Dr. Wolfram Wette, Historisches Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

905 Bernhard Wibben, SPD-Mitglied

906 Dr. Christl Wickert, Berlin/Zernien

907 Dr.phil. Bernhard Wiebel, Kanzler Ruhr-Universität Bochum a.D.

908 Dr. Wiebke Wiede, Universität Trier

909 Dr. Frank Wiedemann, Historiker

910 Prof. Dr. Friso Wielenga, Zentrum für Niederlande-Studien, Universität Münster

911 Prof. Dr. Jonathan Wiesen, Southern Illinois University, USA

912 Pascal Wiesen

913 Jochen Wiesner, MA, Ruhr-Universität Bochum

914 Olaf Wilcke

915 Sarah Christin Wilder, M.A., Philipps-Universität Marburg

916 Prof. Dr. Michael Wildt, Humboldt-Universität Berlin

917 Michaela Wilhelm, Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-1945

918 Timothy Williams, Philipps-Universität Marburg

919 Friedrich Windeck, Dipl.-Pol.

920 Ruth Winkler, Lehrerin, Berlin

921 Dr. Tobias Winstel

922 Dr. des. Martin Clemens Winter, Stadt Leipzig

923 Beate Winzer, Dipl. Pol.

924 Prof. Dr. Andreas Wirsching, Institut für Zeitgeschichte München – Berlin

925 Rainer Wirth, Kommunalverwaltung im Ruhrgebiet

926 Hans-Martin Wischnath, Onlineredakteur DGB Rechtsschutz

927 Dr. Konstantin Witschel

928 Gabriele Witt, Dipl. päd., SPD

929 Frank Witthöft, DAA Kiel Servicebüro Gaarden & Ost

930 Peter Wittmaack, Dipl. Verwaltungswirt, Altbürgermeister

931 Marianne Witt-Stuhr, M.A.

932 Prof. Dr. Karl Wohlmuth, Universität Bremen

933 C. Urs Wohlthat, Hochschule Düsseldorf

934 Leon Wolff

935 Dr. Stefan Wolle, DDR-Museum Berlin

936 Dr. phil. Hans Woller

937 Prof. Dr. Hellmut Wollmann, Humboldt Universität Berlin

938 Björn Wrocklage

939 Heike Wuest, Asf

940 Stefan Wulfram, M.A.

941 Dr. Kim Wünschmann, Ludwig-Maximilians-Universität München

942 Dr. Peter Wurschi, Stiftung Ettersberg

943 Prof. Dr. Jenny Wüstenberg, York University, Toronto

944 Dr. Olav Zachau

945 Uwe Zägelein

946 Manfred Zalfen, Dipl. Päd., tanzwerk*kassl

947 Dr. Sarah Zalfen, Potsdam

948 Dr. Jürgen Zarusky, Institut für Zeitgeschichte München – Berlin

949 Prof. Dr. Jonathan Zatlin, Boston University

950 Louise Zbiranski

951 Dr. Michael Zickerick, Auswärtiges Amt

952 Univ.-Prof. Dr.phil.habil. PhDr. KPN Jörg W. Ziegenspeck, Leuphana Universität Lüneburg

953 Dr. sc. oec. Reinhold Zilch, Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin

954 Prof. Dr. Clemens Zimmermann, Universität des Saarlandes

955 Burkhard Zimmermann, SPD Dahlem

956 Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

957 Dr. Rüdiger Zimmermann, Bibliothekar

958 Jonas Zipf, Werkleiter, JenaKultur

959 Prof. Dr. Bernd Zymek, Universität Münster…