Ach, Sandra … mal wieder eine völlig verunglückte Talkshow

Wer Jutta Ditfurth, diese arrogante irgendwie links irrlichternde Krawallnudel, und den christdemokratischen Dauer-Empörer und Allround-Unterhalter Wolfgang Bosbach in ein und dieselbe Fernseh-Talkrunde holt, der will gar nicht intelligent talken, sondern billigen Krawall. Der setzt ganz bewusst auf die Dummheit der Zuschauer und unterstellt ihnen, dass sie gar nicht mitdenken, sondern nur voyeristisch genießen wollen, wenn gepöbelt, beleidigt, unterbrochen und abgebrochen wird.

Was Sandra Maischberger und der verantwortliche Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Mittwochabend in der Talkshow zu den Hamburger G-20-Krawallen boten, war vielerlei: Veruntreuung von Gebührengeldern, Beleidigung intelligenter Zuschauer, Sucht nach Quote, simple Effekthascherei, aber nur ganz hin und wieder eine Diskussion, bei der es lohnte zuzuhören und mitzudenken. Erzähle von den Verantwortlichen niemand, sie oder er hätte nicht gewusst, dass mit Bosbach und Ditfurth in einer Runde nichts Ernstzunehmendes hinzukriegen ist. Erzähle niemand, der Maischberger-Talk sei eigentlich darauf angelegt gewesen, ernsthaft und ehrlich miteinander zu diskutieren. Denn da war ja noch dieser CDU- und Polizeihardliner Joachim Lenders in die Runde gebeten worden, damit der Jutta Ditfurth an Provokationsfraß vorwerfen konnte, was Bosbach vielleicht nicht allein geschafft hätte.

Der kluge, besonnene und differenzierte Politiker Jan van Aken von der Linken und der deftig aber auch sehr überzeugend argumentierende Uli Jörges vom Stern konnten die Chose nicht retten. Sollten sie vielleicht auch gar nicht, denn die Polit-Blödelei hatte ja noch ihren Höhepunkt vor sich. Nach mehrfachen Vorwarnungen stand Wolfgang Bosbach wutentbrannt auf – hurra, hurra, welch Spektakel ! – und verließ das Studio. Und dann gleich der nächste Kracher zum Brüllen, Staunen oder Fremdschämen: Frau Maischberger verlangte allen Ernstes, nun müsse auch Jutta Ditfurth abgehen – wegen der Parität. Die verweigerte sich ganz einfach, blieb stur sitzen und durfte dafür – vielleicht das erste und einzige Mal an diesem Abend – Sympathiepunkte sammeln. Denn sie hatte bis dahin doch nichts anderes getan als die ihr zugedachte Rolle zu spielen: Als arrogant grimassierende Dauer-Provokateurin. Oder warum sonst, liebe Frau Maischberger, hatten Sie Jutta Ditfurth eingeladen ?

Diese Talk- oder richtiger Krawallrunde bekräftigt, was ein kluger Kritiker den Öffentlich-Rechtlichen schon früher ins Stammbuch geschrieben hatte: „Weniger Talkshows wären mehr“.

Bildquelle: Medienfabrik, CC BY-SA 4.0