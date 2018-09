Die seltsame Blüte der Sommerzeit

Die Brüsseler Kommission hat in der europäischen Bevölkerung einen schweren Stand. Hartnäckig halten sich die Klischees von den Gurkenkrümmungsmessern, den weltfremden Bürokraten und behäbigen Kommissaren. Selten hat Jean-Claude Juncker, der Kommissionspräsident aus Luxemburg, Gelegenheit, die Bürgernähe seiner Behörde zu demonstrieren. Daher zelebriert er nun das Thema Sommerzeit. Ganz ohne Kritik kommt er allerdings nicht davon. Denn die Angelegenheit hat einen gravierenden Haken.

Die Kampagne lief auf Hochtouren, die Server gingen unter dem unerwarteten Ansturm vorübergehend in die Knie. Rund 4,8 Millionen Europabürger beteiligten sich an der Online-Befragung zur Zeitumstellung. Besonders viele Klicks steuerten Teilnehmer aus Deutschland bei. Stolzerfüllt verkündete Juncker das Votum, das zunächst nicht mehr als ein unverbindliches Stimmungsbild liefern sollte. 80 Prozent der Bürger befürworten demnach ein Ende der Zeitumstellung.

Bei soviel Zuspruch will sich die Europäische Kommission nicht lange bitten lassen. Juncker kündigte forsch das Ende der jahrzehntelangen Vor-und-zurück-Manöver an, und die deutsche Bundeskanzlerin pflichtete ihm sogleich bei. Doch jetzt kommt der Haken: Die Mehrheit wünsche sich, so ließ Juncker noch beiläufig wissen, die Abschaffung der Winterzeit. Und so solle es dann sein. Das allerdings lässt aufhorchen, denn mit einem Nebensatz wird das ursprüngliche Anliegen versenkt.

Die jahrelange Kampagne, auf die neben anderen der heutige NRW-Innenminister Herbert Reul als Europaabgeordneter seine ganze Energie verwandte, hatte stets die Abschaffung der Sommerzeit zum Ziel. Alle Argumente, die in zahlreichen Gutachten und Studien zusammengetragen wurden, zeigten die gesundheitlichen Belastungen der künstlich geschaffenen Sommerzeit auf. Zusätzlich ließ sich belegen, dass die erhofften Effekte der verordneten Frühaufsteherzeit weitgehend ausblieben. Energieeinsparungen stellten sich bei weitem nicht in der erwarteten Größenordnung ein. Viel Aufwand um nichts also, und das zu Lasten der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen. Das sollte ein Ende haben.

Nun also will die Kommission die Winterzeit abschaffen, die ja nicht mehr als ein Sprachkonstrukt ist und tatsächlich die normale und natürliche Zeit meint. Die Wortschöpfung fand sich schon in der Online-Befragung der Kommission und tauchte dort als fragwürdige Alternative auf. Aus der Forderung, die Sommerzeit abzuschaffen, wurde die Forderung, die Zeitumstellung abzuschaffen. Das läuft nun aber darauf hinaus, dass die für viele Menschen quälende Sommerzeit nicht mehr nur von März bis Oktober, sondern das ganze Jahr gilt.

Statt der dauerhaften Rückkehr zur natürlichen Zeit, soll das Leben gegen den Biorhythmus permanent verordnet werden. Das war ursprünglich nicht im Sinne der Initiatoren und es ist leichtfertig anzunehmen, dass sich die gesundheitlichen Beeinträchtigungen mit der Zeit erledigen werden. Die Sommerzeit ist die erwiesene Ursache, und es völlig unverständlich, dass sie für alle Zukunft zementiert werden soll.

Bildquelle: pixabay, BirgitKeil, CC0 Creative Commons