Die SPD – mal wieder zu spät !!!

Jetzt, ausgerechnet jetzt, fabulieren oder faseln führende Politiker*innen der Klein-Partei SPD über „linke Mehrheiten“. Sie steigern sich in die Illusion einer Machtperspektive links von der Union und außerhalb der ungeliebten GroKo. Jetzt, wo es auf Bundesebene in jedem Fall zu spät ist und schon rein rechnerisch nicht mehr geht.

Die fast schon lächerliche Traumtänzerei der Sozialdemokraten ist Anlass für einen historischen Rückblick,– zurück in Zeiten, als es der SPD viel besser ging und sie politische Chancen verspielte, was sich vielleicht noch heute für sie rächt.

Mit der Wende zerfiel nicht nur die DDR, sondern auch deren diktatorische Staatspartei, die SED. Egal ob opportunistische „Wendehälse“ oder geläuterte Gesinnungstäter – jedenfalls machten damals innerhalb der SED sogenannte „Reformer“ um den populären Dresdner Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer auf sich aufmerksam. Die SPD hätte sich demonstrativ solchen Kräften öffnen können. Aber in politischer Ehrpusseligkeit und aus Sorge um die ideologische Reinheit schotteten sich die Sozialdemokraten ab, zimmerten eilig Hürden gegen unerwünschte Gesinnungsfreunde aus SED und deren Nachfolgepartei PDS. In einer „Dresdner Erklärung“ führender Genossen hieß es wörtlich: „Die PDS ist ein politischer Gegner. Eine Zusammenarbeit kommt nicht in Frage.“

Ganz anders und regelrecht skrupellos die CDU. Sie schluckte bedenkenlos die Ost-CDU, die es zu DDR-Zeiten als sogenannte Blockpartei fast genauso schlimm und undemokratisch getrieben hatte wie die SED. Auf dem Vereinigungsparteiparteitag am 1. und 2. Oktober 1990 in Hamburg wurden Spitzenleute der Block-CDU in Führungspositionen der gesamtdeutschen Union gewählt; DDR-Kader, die noch wenige Monate oder Wochen zuvor in übelster Weise gegen die Bundesrepublik und deren CDU-Kanzler gepöbelt und gehetzt hatten. Umso infamer, wie kurze Zeit später just diese vereinigte CDU die Sozialdemokraten mit einer „Rote-Socken-Kampagne“ überzog und sie dem Dauerverdacht aussetzte, sie könnten mit ehemaligen DDR-Sozialisten gemeinsame Sache machen.

„Hätte, hätte, Fahrradkette“ reimte auch Peer Steinbrück als SPD-Kanzlerkandidat. Und es stimmt ja: Ein „hätte“ von damals macht heute nichts besser. Trotzdem sei eine melancholische Spekulation erlaubt: Die SPD hatte die Chance, durch eine Umarmungs- oder Öffnungsstrategie zumindest Teile der SED und ihrer Nachfolgeorganisationen aufzunehmen und damit sich selbst zu stärken. Wäre die SPD nur halb so skrupellos wie die CDU gewesen, hätte sich die Sozialdemokratie nach der Wende 1989/90 für die sogenannten Reformer in der SED geöffnet …. Die Frage muss schon erlaubt sein: Wären die SED-Nachfolgeparteien – erst PDS, dann „Die Linke“ – so stark geworden und hätten sie der SPD so viel Wucht und Stimmen nehmen können, wie es ihnen später gelang ? Wäre die SPD ohne die linke Konkurrenz heute so schwach sie sie es jetzt ist ?

Möglicherweise immer noch wegen des „Rote-Socken“-Traumas hat die SPD auf Bundesebene niemals offensiv eine „linke Mehrheit“ aus Sozialdemokraten, Linken und Grünen angestrebt und propagiert. Jahrelang wäre es realistisch gewesen. Und als es auch noch nach der Bundestagswahl 2013 rechnerisch ganz knapp für Rot-Rot-Grün gereicht hätte, wählten die Genossen wieder den Weg in die Große Koalition und damit – wie sich jetzt herausstellt – den Weg in den Untergang.

Wie sie da wieder rauswollen …

