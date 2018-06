 Groß Britannien nach der Hochzeit und vor der Scheidung Sommer 2018  

Chris und Owen gehören zum Ship Anson wie die vielen Bilder britischer Kriegsschiffe an den Wänden dieses im Zentrum von Portsmouth gelegenen Pubs. Ihr Stammtisch ist gleich rechts neben dem Eingang gegenüber dem langen Tresen. Chris, der frühere Geschäftsmann, ist 71 Jahre alt und hat eine schwere Operation gut überstanden. Sein Freund Owen ist fünf Jahre älter, war früher bei der Marine, der Royal Navy. Die bestimmt bis heute die Geschichte dieser Stadt in der Grafschaft Hampshire an der Mündung des Solent. Chris und Owen treffen sich mit ihren Freunden fast jeden Werktag hier und sie alle haben vor zwei Jahren für den Brexit gestimmt. Das würden sie nicht wieder tun: „Die Konservativen machen das Land kaputt, schimpft Owen, „vor allem die Army, die Air Force und die Navy.“

Alle am Tisch nicken. Stimmen zu. Was ist da passier seit dem 23. Juni 2016? „Mir tun die jungen Menschen leid in unserem Land,“ meint Chris, „sie werden um ihre Zukunft betrogen. Schauen sie sich den Zustand Englands an: Das schlechte Schulsystem, den staatlichen Gesundheitsdienst haben die Konservativen auch kaputt gemacht.“ Beide haben immer die Konservative Partei, die Torys, gewählt, das werden sie nicht wieder tun. „Die kriegen einfach nichts mehr hin,“ kritisiert Owen und fügt hinzu: „Unser soziales System ist fast völlig zusammengebrochen.“

Chris und Owen und ihre Freunde am Tisch gehen nicht mehr zur Wahl, denn Labour ist nach ihren Worten nun wirklich keine Alternative. Sie sind enttäuscht von „denen in Westminster“, wollen ihren Lebensabend im Ship Anson bei ihrem täglichen Bier genießen: „Schauen sie sich doch mal dieses Foto an,“ sagt Owen und zeigt auf die gerahmte Abbildung des neuen Flugzeugträgers „Queen Elizabeth“ an der Wand: „Der liegt schon seit Monaten hinter Nelsons Victory im Marinehafen, ein weißer Elefant, der immer teurer wird, nicht funktioniert und außer zwei Hubschraubern hat er bis heute nicht mal Flugzeuge.“ 22 Jahre war Owen in der Navy und gehört zu den immer weniger werdenden, die noch eine ordentliche Pension kriegen.“ Viele Soldaten, die heute nach ihrem Dienst ausscheiden, stehen regelrecht auf der Straße.“