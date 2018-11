Diesel-Skandal – das nächste Stück aus dem Tollhaus Bundesregierung

Die Bundesregierung hat jetzt beschlossen, dass Ladendiebstahl bis zu einem Warenwert von 15,– Euro nicht mehr verfolgt wird, weil bei einem so geringen Betrag eine Strafe „in der Regel nicht verhältnismäßig“ wäre.

Entwarnung !!! Ein solcher Blödsinn wurde vom schwarz-roten Kabinett noch nicht beschlossen – noch nicht !!! Nach dem jüngsten Regierungs-Beschluss zu Dieselfahrverboten wäre es den Koalitionären allerdings zuzutrauen. Denn was die Regierung jetzt zum Dieselfahrverbot beschlossen hat, zielt genau in diese Richtung. Wenn’s gerade passt, wird ein Gesetz schnell mal von oben aufgeweicht. So wird schwuppdiwupp erlaubt, was bislang verboten war.

Der Reihe nach: Bis heute lässt sich die Politik in Deutschland von der Autoindustrie erniedrigen. Das hat Tradition. So ist Deutschland weltweit das einzige Land ohne durchgehendes Tempolimit auf Autobahnen. In Europa kämpfen die Emissäre aus Berlin gegen allzu starke Absenkung der Schadstoffwerte, damit unsere Premium-Hersteller ihre PS-starken Benzin-Säufer und Dreckschleudern weiter profitabel verkaufen können. Und wenn’s sein muss schaltet sich Angela Merkel, die mal als Klima-Kanzlerin galt, persönlich ein. Im Diesel-Skandal erlauben sich die Bosse von VW, BMW und Mercedes eine Dreistigkeit nach der anderen, die Regierung knickt ein und lässt zu, dass die betrogenen deutschen Autofahrer viel schlechter gestellt bleiben als die Käufer deutscher Autos in den USA.

Die kriminelle Energie der Autoindustrie und die Feigheit der Regierenden hat dazu geführt, dass jetzt für eine Stadt nach der anderen, eine Region nach der anderen Fahrverbote verhängt werden. Dort ist die Atemluft zu giftig, weil gesetzlich festgelegte Grenzwerte überschritten werden. Und jetzt die nächste Pointe mit Knalleffekt: Per Beschluss weicht die Regierung das Bundesimmissionschutzgesetz auf. Grenzwerte, die bisher galten, werden nach oben geändert. Damit ist das, was gestern die Gesundheit schädigte, ab heute regierungsamtlich harmlos. Die Wirklichkeit wird zurechtgebogen, wie es den hilflosen Politikern gerade passt. Die Schummeleien der Autobauer werden sanktioniert. Ihre hartnäckige Weigerung, ganz schnell für eine Verbesserung der Lage zu sorgen, weil‘s ihnen zu teuer ist, wird belohnt. Kern des Regierungsbeschlusses: In Städten mit relativ geringen Überschreitungen des Grenzwerts für gesundheitsschädliches Stickoxid sind Dieselfahrverbote „in der Regel nicht verhältnismäßig“. Als seien diese Grenzwerte ohne wissenschaftliche Begründung seinerzeit festgelegt worden, werden sie heute zur Disposition gestellt. Die Wut der Autofahrer gegen eine tolldreiste Industrie und eine untätige Regierung soll auf diese Weise abgefangen werden.

Das besonders Schlimme: Die Regierung höchstselbst, demonstriert einen Mangel an Respekt vor dem Gesetz. Und das in Zeiten, in denen Extremisten eine Erosion unseres Rechtsstaates betreiben.

Kurzer Schlenker zur SPD, die das alles mitmacht: Die Behauptung, die Umweltpolitik sei bei den Sozialdemokraten gut aufgehoben, entpuppt sich immer wieder als Mär. Und das Vorhaben, sich zu erneuern und Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen, verkommt zur Lachnummer, wenn es nicht so traurig wäre.

