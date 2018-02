Die Welt in höchster Gefahr – Kriege, Aufrüstung und die Ohnmacht der Diplomatie

Die Welt ist in Unordnung. In Syrien zeigt sich das ganze Elend geballt in den Trümmern, den Krankenhäusern, den Flüchtlingslagern und über den Gräbern. Die Diplomatie versagt kläglich gegen die entfesselte Gier nach Macht, Zerstörung und Vernichtung.

Eine Resolution der Vereinten Nationen, die nicht mehr als einen Waffenstillstand fordert, offenbart die ganze Ohnmacht und hat letztlich kein Gewicht. Auf dem Schlachtfeld gelten Menschlichkeit und Recht nichts mehr. Mit Appellen sind die Kriegstreiber nicht zu erreichen. Sie verfolgen ihr eigenes Interesse, rücksichtslos und ohne Erbarmen mit den unschuldigen Opfern.

Angriffe gegen Zivilisten

Der Krieg folgt keinen Regeln mehr. Angriffe gegen Zivilisten sind nach Kriegsvölkerrecht verboten. Doch Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind in Syrien an der Tagesordnung. Die Kriegsherren deklarieren die Bewohner einer Stadt oder einer Region pauschal als Terroristen und setzen sich schamlos über das Völkerrecht hinweg. Allianzen sind fragil. Sie halten gerade solange, wie sie den egoistischen Ziele dienlich sind. Im nächsten Moment stellen sich einstige Partner gegeneinander, auch NATO-Verbündete finden sich in Konfrontation. Statt Zurechtweisung folgt Stillhalten, statt Empörung Gewährenlassen. Gemeinsame Werte verkommen zu heuchlerischen Worthülsen, und allmählich stumpfen wir ab.

Zwei Minuten vor Zwölf

Die umsichgreifende Kriegslüsternheit ist überaus alarmierend, doch selbst Warnungen aus höchst berufenem Munde verhallen bei den Staatenlenkern ungehört. Die Weltuntergangsuhr steht auf zwei Minuten vor Zwölf. Nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg haben die renommierten Wissenschaftler im „Bulletin of Atomic Scientists“ derart eindringlich vor den Gefahren der Weltlage gewarnt. Die nukleare Bedrohung nur als „düster“ zu bezeichnen, „ist eine Unterbewertung der Gefahr und ihrer Unmittelbarkeit“, sagte die Präsidentin der weltweit führenden Nuklearforscher, Rachel Bronson. „Wenn sich die Menschheit nicht endlich besinnt“, fuhr sie fort, „könnte die Atomkriegsuhr im Jahr 2050 auf fünf Minuten nach Zwölf stehen.“

Besinnung nicht in Sicht

Besinnung ist nicht in Sicht. Das atomare Wettrüsten nimmt im Gegenteil wieder Fahrt auf. US-Präsident Donald Trump heizt den Kalten Krieg neu an, setzt auf militärische Kraftmeierei statt Konfliktbewältigung mit friedlichen Mitteln. Das Denken in militärischen Kategorien breitet sich weltweit aus. Es hat auch Deutschland und Europa erfasst. In ihrem neuen Koalitionsvertrag haben Union und SPD sich der NATO-Forderung nach kräftiger Aufrüstung gebeugt. Etwas verbrämt durch die Formulierung und ummantelt mit einer Zusage für mehr Entwicklungshilfe, bekennen sich die Koalitionäre in spe zu dem Zwei-Prozent-Ziel, das zusätzliche Milliarden in den Rüstungsetat spült.

Finger ständig am Abzug