Direkte Demokratie in der Kompetenzfalle

Deutschland ist eine parlamentarische Demokratie. Politische Entscheidungen werden weitestgehend delegiert und gewählte Abgeordnete repräsentieren die Bürger in den Parlamenten. In einer direkten Demokratie, wie man es vielfach aus der Schweiz kennt, stimmen die Menschen über viele politische Themen direkt ab, ohne Parlamentsbeschluss. Wie der direkte demokratische Wille in Deutschland auf Bundesebene zum Ausdruck kommt, manifestiert sich u.a. in der Direktwahl der Hälfte der Mitglieder des Deutschen Bundestages aus: In 299 Wahlkreisen wird gut die Hälfte des Parlaments direkt und unmittelbar gewählt. Soweit, so gut.

Bisher war es überwiegend so, dass die „großen“ Parteien (Union und SPD) das Thema Direktmandate weitestgehend unter sich ausgemacht haben – mit wenigen Ausnahmen. So hat z.B. Hans-Christian Ströbele in vier Bundestagswahlen das einzige Direktmandat von Bündnis90/Die Grünen in Berlin geholt. Um dieses vermeintliche Ungleichgewicht auszugleichen, gibt es sogenannte Überhangmandate. Das sind Mandate, die den meist kleinere Parteien im Gegenzug ausgeglichen werden. Ein Überhangmandat entsteht dann, wenn eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als ihr prozentual nach dem Zweistimmenanteil zustehen.

Was folgt nun daraus, wenn z.B. die Union einen Großteil der Direktmandate holt? Bei der Bundestagswahl 2013 hat die CSU 45 der 46 Direktmandate in Bayern gewonnen. Bei der Besetzung wichtiger Parlamentsfunktionen (Ausschussmitglieder, Vorsitzende, Kommissionsleitungen etc.) stehen der Fraktionsgemeinschaft aber gar nicht so viele Ämter zur Verfügung, wie sie personell bestücken könnte. Das sieht bei kleinen Parteien ganz anders aus. Da muss schon mal jeder zwei oder drei Ausschussfunktionen übernehmen. Der Qualifikationen der Mandatsträger fällt dann eine noch bedeutendere Rolle zu, weil im Grundsatz Personalmangel herrscht.

Während also der Abgeordnete einer kleinen Partei als Fachpolitiker für Künstliche Intelligenz und digitale Vernetzung von einer Verpflichtung zur nächsten hetzt, hat der direkt gewählte Mandatsträger in erster Linie eines im Blick: Wen muss ich wann zu was gratulieren, dass er/sie mir gewogen bleibt? Und ja, richtig: Statt sich um Zukunftsthemen zu kümmern, werden Grußkarten zum 70sten oder 80sten Geburtstag verschickt. Dieser Abgeordnete wird also nicht daran gemessen (wiedergewählt), was er/sie für die Gestaltung moderner und zukunftsweisender Politik tut (Aus- und Fortbildung, Digitalisierung, Verkehrs- und Energiewende), sondern nur daran, welche Kontakte im Wahlkreis gepflegt werden.

Damit ist grob gesprochen die Hälfte des Parlaments teilweise inhaltlich lahmgelegt. Opa Hagemann interessiert kurz vorm 85sten Geburtstag schlicht nicht mehr, ob und wann Stuttgart21 fertig wird. Dass in diesem Beispiel der Berliner Flughafen keine Erwähnung findet, ist Absicht. Opa Hagemann braucht auch weder 5G noch einen schnellen Internetzugang. Obwohl ihn seine Enkelkinder ständig damit nerven.

Diese Entwicklung führt folglich über das Modell der Direktwahl von gut 50% der Bundestagsabgeordneten mittel- und langfristig in die parlamentarische Kompetenzfalle. Diese Entwicklung verläuft parallel zur demographischen Entwicklung: Eine älter werdende Gesellschaft wählt Grußkartenschreiber statt Fachpolitiker für das Voranbringen der Additiven Fertigung oder der digitalen Vernetzung von Verkehrsträgern.

Hier ein mutiger Vorschlag: Das Wahlrecht in Deutschland wird radikal geändert. Der Ausgleich von Überhangmandaten abgeschafft. Alle Abgeordneten werden per Liste (Verhältniswahlrecht) gewählt und die Abgeordneten der Länderlisten müssen sich in ihrem Bundesland in den 299 Wahlkreisen regelmäßig in Hearings verantworten. Ihre Voting-Records werden bei den Hearings diskutiert und sind online permanent einfach abrufbar.

Die Parteien machen endlich ernst mit dem Quereinstieg und besetzen Mandate ausschließlich mit Fachleuten. Es ist kein Hochschulabschluss für die fachliche Qualifikation erforderlich, aber ein Nachweis für die inhaltliche Eignung ist zu erbringen. Die fachpolitisch relevanten Themen werden definiert und danach ist das politische Personal auszuwählen. Bewerben kann sich jeder, ohne die parteipolitische Ochsentour aufweisen zu müssen.

Der Zuschnitt der Wahlkreise an sich bleibt bestehen, damit die Listen u.a. geographisch ausgeglichen aufgestellt werden und alle Regionen vertreten sind. Parlamentarisch hätte es zudem den Vorteil, dass alle Mandatsträger den gleichen „Stand“ hätten. Derzeit ist es nach wie vor so, dass sich direkt gewählte Abgeordnete selbst einen anderen Status zusprechen als den „Listen-Statisten“.

