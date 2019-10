Hans-Jochen Vogel. Wir brauchen endlich eine gerechtere Bodenordnung

Die Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte veröffentlichte in der Septemberausgabe einen spektakulären Text unter dem Titel: „Wir brauchen endlich eine gerechtere Bodenordnung.“ Der Text hat leider bisher wenig Aufmerksamkeit gefunden. Auch in der SPD nicht, aus deren Reihen der Verfasser kommt: Hans-Jochen Vogel, 94 Jahre alt, von 1960 bis 1972 Oberbürgermeister von München, Bundesminister a.D., von 1983 bis 1991 Vorsitzender der Bundestagsfraktion der SPD und zudem SPD- Vorsitzender.

Vogel ist ungeduldig. Er will, dass Fehlentwicklungen auf der Eigentumsebene Grund und Boden beseitigt und massive Probleme für Wohnungssuchende wie Mieter gelöst werden. Endlich.

Vogel fordert, dass die uneingeschränkte Verfügung über Grund und Boden ein Ende findet; dass stattdessen die mit dem Gemeinwohl verbundene Nutzung von Grund und Boden stark gemacht wird. Der um sich greifenden Spekulation mit dem nicht vermehrbaren Gut, auf dem wir alle leben, könne „nicht länger mit Einzelmaßnahmen begegnet werden“. Durchgriff der Kommunen auf Planung, Zweck und Preis im Baubereich. Abschöpfen von Wertsteigerungen. Im Fall der nicht mehr belehrbaren Spekulation: Die Enteignung, wie sie in Artikel 14 des Grundgesetzes angelegt sei.

Vogel kündigt an: „Ich bemühe mich noch in diesem Jahr gerade aufgrund meiner Erfahrungen eine solche Bodenordnung zu entwerfen und dann meine Partei zu bitten, sie in ihr Wahlprogramm für die nächste Legislaturperiode aufzunehmen.“

Ein Ausschuss beim Parteivorstand der SPD beschäftige sich auf seine Bitte schon geraume Zeit mit dem Thema. Kritik äußert Vogel daran, dass seine Partei seine Vorschläge zum Thema während der jüngsten Vergangenheit leichtfertig behandelt habe. Man muss sich den folgenden Vogel-Satz auf der Zunge zergehen lassen: „Der Vorsitzende der Kommission, der Parlamentarische Staatssekretär Marco Wanderwitz, hat mich zwar im März 2019 in München besucht und sich zu einigen meiner Anregungen freundlich geäußert“, aber seinen Vorschlag eines Planungswertausgleichs habe man nicht aufgegriffen. Die Kommission habe eine Fülle von Einzelmaßnahmen in ihren Bericht eingebaut, aber die grundsätzliche Problematik der Steigerung der Baulandpreise nicht berücksichtigt. Die Einzelmaßnahmen der vergangenen Jahrzehnte seien letztlich ohne durchschlagende Wirkung geblieben.

Der Text liefert auch eine faktenreiche kleine Geschichte der politisch- parlamentarischen Auseinandersetzung um Grund und Boden, Reform und damit um die Heimat. Nachlesen, unbedingt – und hoffen, dass andernorts auch mal die Ohren klingeln.