Zum Weltgesundheitstag: Flächendeckende Gesundheitsversorgung bei Diabetes mellitus weiter problematisch

Jedes Jahr am 07. April nutzt die Weltgesundheitsorganisation WHO ihr Gründungsdatum, um weltweit Gesundheitsthemen mit globaler Relevanz wieder in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. In diesem Jahr lautet das Motto „Flächendeckende Gesundheitsversorgung“. Ein Thema was leider auch ein Industrieland wie Deutschland immer noch vor große Probleme stellt – gerade im Hinblick auf eine der Volkskrankheiten unserer Zeit: dem Diabetes mellitus.

Knapp 7 Millionen Menschen sind hierzulande mittlerweile an Diabetes mellitus erkrankt, was einem Anteil von rund 7% der Bevölkerung ausmacht. Eine Krankheit, die sich gerade in den Industriestaaten seit der Jahrtausendwende rasant ausgebreitet hat. So spricht man von einer Steigerungsrate in Deutschland von 24. % seit 1998.

Diabetes mellitus: Chronische Erkrankung mit besonderen Anforderungen an die Gesundheitsversorgung

Diabetes ist eine chronische Erkrankung, die dauerhafte Aufmerksamkeit und eine spezielle medizinische Versorgung erfordert. Betroffene sind auf Medikamente angewiesen oder müssen Insulin spritzen, Blutzucker messen und auf die Ernährung achten. Nur durch eine dauerhaft gute Stoffwechseleinstellung kann man das Risiko der großen Anzahl an Folgeerkrankungen von Augen, Nieren oder Herz-Kreislaufsystem mindern. Gleichzeitig gilt es diese Folgeerkrankungen frühzeitig erkennen und behandeln zu lassen. Dementsprechend ist eine engmaschige und regelmäßige Betreuung durch Diabetologen und anderen Fachärzten unverzichtbar. Besonders erkrankte Kinder und Jugendliche und ihre Eltern benötigen eine noch gezieltere Betreuung. Ihre Versorgung erfolgt meist über Krankenhäuser.

Diabetologen verzweifelt gesucht

Was für eine optimale, flächendeckende Versorgung von Diabetikern wünschenswert wäre sieht in der Realität nach wie vor anders aus. Laut Zahlen der gemeinnützigen Organisation „diabetesDE – Diabetes in Deutschland“ betreut bei 60.000 Hausärzten hierzulande einer etwa 100 Patienten mit Diabetes. In etwa 1.100 Diabetes-Schwerpunktpraxen werden durchschnittlich 600 Betroffene pro Einrichtung behandelt. Knapp 400 spezielle Kliniken stehen zur stationären Versorgung zur Verfügung, davon 57 für Kinder und Jugendliche. Platz und Zeit für den Patienten und seine speziellen und individuellen Bedürfnisse ist da wenig.

Für die flächendeckende Umsetzung einer wohnortnahen Betreuung von Diabetikern scheinen bessere Versorgungsstrukturen und Organisationen unbedingt notwendig. Schließlich ist die Zahl der Betroffenen nach wie vor steigend und strukturschwachen ländlichen Räumen gibt es schon jetzt Versorgungsengpässe.

Es muss wie so oft etwas geschehen

Die Appelle werden demensprechend anlässlich des Weltgesundheitstags dringlich: „Dieser Entwicklung müsse dringend entgegengewirkt werden, sagt dementsprechend der im Vorstand von diabetesDE aktive Mediziner Professor Dr. Thomas Haak. „Wir fordern, mehr in die Erforschung zur Vermeidung und Heilung von Diabetes Typ 1 und Typ 2 zu investieren. Etablierte und erfolgreiche Forschungsstrukturen sollten erhalten und weiter ausgebaut werden.“ Darüber hinaus werde mehr diabetologischer Nachwuchs benötigt: Derzeit gebe es nur noch acht Lehrstühle an den insgesamt 33 Medizinischen Fakultäten in Deutschland. Hinzu komme, dass die Diabetologie als vermeintlich ambulantes Fach in vielen Kliniken nicht mehr vertreten sei.

