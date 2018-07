Union muss Grenzen und Konfessionen überwinden: Die Lösung kann nur heißen: Europa

Es geht im Streit zwischen CDU und CSU nicht nur um Asylfragen, sondern um die Fundamental-Entscheidung: National oder europäisch. Die Entscheidung muß in Europa, Deutschland und in der Union jetzt getroffen werden.

Zur Grundausstattung der Union gehören:

1. Überwindung der Konfessionsgrenzen.

2. Überwindung der Klassengegensätze.

3. Überwindung der nationalen Grenzen.

Konrad Adenauer und Franz-Josef Strauß waren keine Nationalisten. Selbst die Wiedervereinigung ist über den multilateralen Weg der europäischen Integration angestrebt und vollendet worden.

Der Streit mit den AfD-Fragen muss jetzt auch in der CDU und der CSU ausgetragen werden. Die Alternative heißt: Konfrontation oder Anpassung. Der Weg der Anpassung an die AfD führte zum Ruin der Unionsgedanken. Das Ende des Multilateralismus wäre ein Verrat an der Gründungsidee der Union.

