Was heißt das schon: „Fremdenfeindlich“?

Oft ist in den Medien inzwischen von „fremdenfeindlichen Übergriffen“ die unklare Rede.

Das Adjektiv „fremdenfeindlich“ klingt deshalb merkwürdig, weil es durch den Stabreim F F sich indirekt eine moralische Berechtigung erschleicht. Man hört FREMD und man hört FEINDLICH, fügt es also gedanklich als zwei Negativ-Begriffe aneinander. Das klingt dann schlüssig, wie aus einem Guss, wie aus dem F F sozusagen.

Auch wenn das Wort ursprünglich anders gemeint war, nämlich um ein aggressives Verhalten zu kritisieren: heutzutage, in diesen verrohenden Zeiten, wäre es geradezu sozialromantisch, es beschwörend im Sinne von „Hört auf, geehrte Fanatiker, mit eurer Aggression gegen ausländisch wirkende Leute.“ Nee, fanatische Mitbürger*innen stoppen ihre Hetze wegen solcher Benennung doch schon erst recht keinesfalls. Auch klingt das Wort „Gedankengut“ viel zu positiv, wenn von brutalem Hass die Rede ist. „Faschistische Ideologie“ passt da eher.

Damit wir uns also nicht weiter pseudonaiven Träumen hingeben, plädiere ich dafür, sämtliche aggressiven Äußerungen und Ausschreitungen als das zu benennen, was sie sind: MENSCHENFEINDLICHE Aktionen, deren Täter strafrechtlich, also öffentlich zur Verantwortung gezogen werden können und müssen.

