Die Lektion von Gerhard Schröder

Wenn der Altkanzler Gerhard Schröder, der im Jahre 2005 als Regierungschef der Republik und bereits zuvor als Vorsitzender der SPD abdankte, in der letzten Zeit auf die Entwicklung seiner Partei blickte, dann hat ihn das stark geschmerzt. Nun hat er in einem Spiegel- Interview aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht, sondern Klartext geredet.

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, dann würde die SPD nach den aktuellen Umfragen gerade noch 14 bis 15 % der Wählerstimmen gewinnen. In einigen Bundesländern sieht es noch schlechter aus – vor allem in Sachsen und Thüringen, wo in diesem Jahr Wahlen anstehen.

Verständlich kommunizieren!

Gerhard Schröder vermisst bei den sozialdemokratischen Akteuren vor allem die klare Kante bei politischen Themen, kritisiert die verklausulierte Sprache und das Herumdrucksen.

Man müsse als Politiker in der Lage sein, „komplexe Sachverhalte in einfach zu verstehende Sätze“ zu kleiden, so die Empfehlung des Altkanzlers, der in seiner Amtszeit nie ein Blatt vor den Mund nahm. Schlampigkeit im Kleidungsstil hält er zudem für außerordentlich kontraproduktiv insbesondere bei SPD-Wählern.

Linke und Grüne nicht kopieren!

Geradezu leidenschaftlich setzt sich Gerhard Schröder für die Volksparteien ein, die zum Zusammenhalt der Gesellschaft und Ausgleich der unterschiedlichen Interessen beitragen. Daraus ergibt sich, dass die SPD nicht linker als die Linken und nicht grüner als die Grünen sein sollte. Und er hält es für falsch, im Hambacher Forst vorneweg mit zu demonstrieren und im Sozialbereich unbezahlbare Forderungen aufzustellen. Nach wie vor steht der Altkanzler zur Agenda 2010, die er gemeinsam mit dem damaligen Wirtschafts- und Arbeitsminister Wolfgang Clement umgesetzt hat. Die Erfolge dieser Reformen sind deutlich: Die Arbeitslosigkeit ist kräftig gesunken, die Zahl der Erwerbstätigen erreicht neue Rekorde. Korrekturen am Hartz-System sind seiner Meinung nach möglich; so könnte das Arbeitslosengeld I für Menschen die jahrzehntelang im Job waren und dann plötzlich arbeitslos werden, etwas länger gezahlt werden.

Ökonomische Kompetenz beweisen

Ohnehin hält es Schröder für nicht möglich, dass die SPD nur mit der Sozialpolitik bei den Wählern punkten wird. Die Partei müsse ökonomische Kompetenz beweisen; das gelte insbesondere für einen Kanzlerkandidaten. Diese Fähigkeit billigt Schröder der Parteivorsitzenden Andrea Nahles nicht zu, während er Olaf Scholz zugesteht, dass dieser „was von Wirtschaft versteht“. Allerdings bezeichnet er Sigmar Gabriel als den vielleicht „begabtesten Politiker, den wir in der SPD haben“. Die SPD könnte von seinen Fähigkeiten nach wie vor profitieren – vorausgesetzt, dass Gabriel unbedingt um die Kanzlerschaft kämpfen will.

Bei nahezu allen aktuellen politischen Themen beweist der Altkanzler, dass er auf der Höhe der Zeit ist und klare Vorstellungen für die Lösung der Probleme hat. So hält er von einem Tempolimit gar nichts, sondern plädiert für verträgliche Lösungen für den Klimaschutz.

Die Zukunft des Automobils ist für ihn „eine der wichtigsten Fragen für Wirtschaft und Politik: „Das darf man doch nicht der Umwelthilfe und ein paar Gerichten überlassen, sondern dafür braucht es ein gemeinsames Konzept von Bundesregierung und Automobilindustrie.“ Immerhin gehe es doch um rund 1,8 Millionen Arbeitsplätze, die direkt oder indirekt vom Auto abhängen.

Russland mit Respekt begegnen!

In seinen Ausführungen empfiehlt der ehemalige Regierungschef, alles zu versuchen, um Russland wieder enger an die EU und an den Westen zu binden: „Wenn wir als Europäer zwischen den Supermächten USA und China bestehen wollen, dann können wir das nicht ohne die Potenziale Russlands. Wir brauchen den Markt und vor allem die Ressourcen des Landes“, sagte er dem Spiegel und begründete damit sein Engagement für die Beziehungen zu Russlands Präsident Putin. Zugleich wirbt er, dem selbstbewussten Herrscher im Kreml mit Respekt zu begegnen. Wer Russland als Regionalmacht abstempelt, wie es der US-Präsident tat, verletze die Russen zutiefst.

Die Reaktionen auf das Spiegel-Interview mit Gerhard Schröder fielen bei einigen SPD-Granden nicht gerade positiv aus. So ließ etwa Karl Lauterbach verlauten: „Gerd Schröder ist unfair zu Andrea Nahles…Macho pur. Die Zeit ist vorbei für solche Leute“. Spätestens nach der Europa-Wahl Ende Mai dürften viele in der SPD die Empfehlungen ihres früheren Kanzlers und Vorsitzenden noch einmal nachlesen. Wenn sich das Ergebnis für die SPD im Vergleich zu 2014 etwa halbieren sollte, wird es zu einem Flächenbrand in der Partei kommen.

Nicht nur auf die Ränder blicken!

Mit den Respekt-Renten-Vorschlägen von Hubertus Heil lässt sich bis dahin ohnehin kein Boden gut machen. Olaf Scholz warnt zudem vor weiteren Milliarden-Ausgaben des Staates, sodass für neue soziale Wohltaten kein Spielraum besteht. Millionen Arbeitnehmer und vor allem mittelständische Unternehmer warten seit langem auf Entlastungen bei den Steuern und Sozialabgaben, damit Leistung wieder lohnt. Die SPD wird nicht an den Rändern der Gesellschaft punkten können, sie muss ihre Politik wieder stärker auf die breite Mitte, auf Arbeiter und Angestellte, auf Familien mit Kindern, auf Handwerker und Selbständige konzentrieren. Sonst droht sie selbst zu einer Randpartei zu werden und als die einst stolze Volkspartei hinter der AfD oder den Grünen zu landen. Ob dann Sigmar Gabriel, Stephan Weil oder Manuela Schwesig als rettende Engel an die SPD-Spitze gedrängt werden sollen, darüber wird in manchen Kreisen bereits spekuliert. Allerdings könnte es schon heute selbst für „shooting stars“ zu spät und zu schwierig sein, viel Volk für die Partei zurückzugewinnen und die Sozialdemokratie wiederzubeleben.

Bildquelle: flickr, Glyn Lowe PhotoWorks, CC BY 2.0