Seehofers Masterplan im Wortlaut

Wochenlang schon hält der „Masterplan“ von Horst Seehofer die Republik in Atem. Die in Form und Ton von Seehofer und seinen CSU-Getreuen scharf und unverschämt geführte Konfrontationspolitik birgt weiteren Sprengstoff. Auch der SPD müsste das Papier übel aufstoßen.Freunde dürften sich Seehofer und CSU allenfalls bei der AfD holen. Ist das der wahre Masterplan? Angesichts schwindender Mehrheiten in Bayern könnte eine ganz neue Mehrheit auf der rechten Außenbahn entstehen, ganz nach dem Beispiel Österreichs.

Masterplan-Migration-der-CSU